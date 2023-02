Morte Maurizio Costanzo: dalla commozione di Emma Marrone all’incredulità della Balivo, valanga di messaggi social

In tantissimi hanno voluto ricordare il conduttore con un messaggio e una foto su Instagram

Tra questi Emma Marrone, Serena Grandi, Barbara d’Urso e Paola Perego

La morte di Maurizio Costanzo è stata seguita da un’enorme quantità di messaggi sui social, dove persone comuni e volti noti del piccolo schermo hanno voluto ricordare lo storico conduttore con parole di affetto e immagini. Ecco di seguito una selezione dei post più emozionanti condivisi su Instagram.

CARLO CONTI

Iniziamo da Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, che a quanto pare Costanzo, deceduto a 84 anni nella clinica Paideia a Roma venerdì 24 febbraio, aveva soprannominato i suoi “ragazzi fiorentini”. Pubblicando questo scatto su Instagram, Conti ha scritto: “Ciao Maurizio, i tuoi ragazzi fiorentini”.

EMMA MARRONE

Non poteva non arrivare tra i primi il messaggio di Emma Marrone, che non solo è stata tante volte ospite di Costanzo in tv, ma era in qualche modo parte della famiglia del giornalista grazie al suo fortissimo legame con Maria De Filippi. Pubblicando una foto privata che la ritrae con Costanzo, la 38enne pugliese ha scritto: “Ciao Mauri. Il bene che ti voglio”.

PAOLA PEREGO

Una collega di Costanzo, la conduttrice Paola Perego, moglie del potentissimo agente Lucio Presta, ha voluto sottolineare come Maurizio se ne sia andato con una sorta di “colpo di teatro” e come non poteva essere diversamente. “Potevi andare via solo così. Sipario”, ha scritto vicino allo scatto che la ritrae con lo scrittore, facendo riferimento a una parola che lui usava concludendo tutti le puntate del Costanzo Show.

ANNA PETTINELLI

Anna Pettinelli ha lavorato in più occasioni con Costanzo (e con sua moglie Maria De Filippi). La speaker radiofonica e volto tv ha postato su Instagram una foto scattata meno di un anno fa con Maurizio. Ha scritto: “Maggio scorso in RAI. Ci siamo visti per l’ultima volta e siamo partiti insieme a Rds nell’88. Quante puntate del Costanzo Show e di Buona Domenica con te. Ti ricorderò per sempre. E ricorderò che ci volevamo bene. Cia Maurizio”.

BARBARA D'URSO

Uno dei pilastri di Canale5, il canale che ha ospitato la maggior parte dei programmi di Costanzo, ha ricordato il conduttore come uno che “ha scritto la storia” della tv italiana. Barbara d’Urso accanto alla sua foto in cui compare con Maurizio ha aggiunto la seguente didascalia: “Ha scritto la storia della televisione, della musica, del giornalismo e dello spettacolo… Una persona con un’intelligenza superiore. Un grande, in tutti i sensi… Ciao Maurizio…”.

CATERINA BALIVO

Caterina Balivo, che da bambina scriveva lettere a Costanzo e che da adulta è riuscita anche a intervistarlo nel suo programma ‘Vieni da me’, ha ricordato il re dei talk show sottolineando di essere rimasta incredula alla notizia della sua morte. “Caro Maurizio, sono incredula. Ripenso alle lettere che da ragazzina ti scrivevo per venirti a vedere e dirti che il sud non era come quello descritto da alcuni tuoi ospiti e alla me adulta che ha avuto l’onore di incontrarti, conoscerti, intervistarti”, ha scritto. “Terrò sempre con me i consigli che mi hai dato, e le cose che ho imparato anche solo guardandoti. Oggi un pezzo di televisione va via con te”, ha aggiunto. “Grazie di tutto, è stato un privilegio unico”, ha concluso.

SERENA GRANDI

Serena Grandi ha fatto sapere che Costanzo è stato uno dei fautori della sua brillante carriera di attrice e di volto tv. Lo aveva sentito di recente e non aveva capito che la situazione sarebbe potuta degenerare. “Anche tu mi hai lasciato…ti ho parlato due giorni fa…. sei stato il cardine della mia carriera… ti voglio tanto bene!”, ha scritto.

CARMEN RUSSO

Carmen Russo è un altro volto tv che è stato spessissimo ospite di Costanzo. Per lei è un grande dolore. Ha scritto: “Ciao Maurizio, mancherai molto a tutto il mondo del giornalismo, della cultura, della TV, agli amici. Tu sarai sempre eterno grazie alla ricchezza che hai regalato alle nostre vite. Sentite condoglianze alla famiglia, un abbraccio affettuoso a Maria”.