Il settimanale Oggi ha indagato sull’imprenditore, finora dipinto come un facoltoso rampollo

Secondo il settimanale la realtà sul compagno della conduttrice 41enne sarebbe un’altra

Bastian Muller è da mesi al centro dei riflettori grazie alla relazione con Ilary Blasi. Il nuovo fidanzato tedesco della conduttrice 41enne finora è sempre stato dipinto come un facoltoso rampollo, ma un’inchiesta getta ombre sull’uomo che ha fatto perdere la testa all’ex moglie di Francesco Totti. Oggi ha indagato sull’imprenditore e fa emergere una realtà diversa. E' davvero ricco o faceva il maggiordomo?

Il nuovo fidanzato di Ilary Blasi è ricco o faceva il maggiordomo? Un'inchiesta getta ombre su Bastian Muller

Il settimanale si è messo sulle tracce di Bastian a Wächtersbach, cittadina di origine del 36enne (questa pare la sua età, non confermata) a circa 60 chilometri da Francoforte sul Meno. Qui sembra che nessuno, o quasi, lo conosca. La H. Pettenpohl è l’azienda di famiglia, si occupa di perforazioni e scavi. Stando a quel che scrive il giornale, non navigherebbe in buone acque. Circa “2 milioni di euro di fatturato, 16 dipendenti e oltre 500 mila euro di utili nel 2021. Ma anche debiti bancari per circa 1,5 milioni, di cui un milione a breve, cioè da ripagare entro un anno. E poca liquidità in cassa: appena 60 mila euro”, così scrive.

Il settimanale Oggi ha indagato sull’imprenditore, finora dipinto come un facoltoso rampollo (in foto il 36enne e la 41enne in montagna con la sorella di lei e gli amici)

Muller non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Ai giornalisti ha detto: “Può immaginare quanti meeting abbia. Per ora abbiamo deciso di non rilasciare interviste”. Ha parlato al plurale, coinvolgendo pure la Blasi, senza nominarla.

Secondo il settimanale la realtà sul compagno della conduttrice sarebbe un’altra, nonostante i due abbiamo finora fatto viaggi da sogno insieme

Il sindaco della cittadina è rimasto vago sulla famiglia di appartenenza di Bastian: “Non li ho mai incontrati, ma non sono più i Pettenpohl di una volta. Qui ci sono centri termali nati grazie ai loro scavi a fine Ottocento. Davanti alla stazione c’è ancora il loro vecchio capannone, il loro nome era il primo che vedeva chi scendeva dal treno. Negli anni Sessanta i Pettenpohl lavoravano anche in Medio Oriente, li chiamavano per trovare l’acqua pure nel deserto. Ma oggi c’è una concorrenza diversa, e le piccole imprese non se la passano bene”.

L’unico che alla fine si è sbottonato sul compagno di Ilary è stato un portiere alla reception dell’Hotel Lorösch di Bad Orb, località termale vicina. Avrebbe lavorato con lui nella primavera-estate del 2015: “Bastian conosceva il proprietario che ha rilevato l’albergo dal fallimento, Hüseyin Aktas, e lo ha aiutato a farlo riaprire, dopo che si era fatto un’esperienza in Svizzera nella conciergerie di lusso”.

Anche l'azienda di famiglia di Bastian navigherebbe in cattive acque

Stando alla ricostruzione del settimanale, dal 2007 al 2015 Muller avrebbe lavorato a St. Moritz come maggiordomo. “I nostri maggiordomi aiutano i clienti nello shopping, ma fanno anche da autisti e sono a disposizione 24 ore su 24, sette giorni su sette”, chiarisce Michael Lehnort, il direttore del Carlton Hotel di St. Moritz: Ilary rimane in silenzio, ma in Germania, a Wachtersbach, usando un linguaggio calcistico, dicono: “Lui e i Totti giocano in due serie diverse”.