L’attrice 53enne si apre dell’unione ormai finita con l’ex compagno Alessandro Cisilin, 54 anni

Da lui ha avuto Valentino, che ora ha 15 anni, ed Elia, 13

Beatrice Luzzi, la vincitrice morale dell'ultimo Grande Fratello, sulla cover di Chi posa insieme all’ex compagno Alessandro Cisilin, 54 anni, e i due ragazzi nati dalla loro relazione, Valentino, 15 anni, ed Elia, 13. Al settimanale l’attrice 53enne parla della fine dell’amore con il padre dei suoi figli, con cui l'addio è arrivato nel 2019. “Siamo affidabili come famiglia, ma non come coppia”, rivela.

''Siamo affidabili come famiglia, ma non come coppia'': Beatrice Luzzi parla della fine dell'amore col padre dei suoi figli

Quando le si domanda come siano cresciuti i suoi due ragazzi, Beatrice dice fiera: “Sono molto soddisfatta di quello che io e Alessandro abbiamo fatto: sono solidi, sicuri, abbiamo un rapporto di grande confidenza, intimità e libertà. Hanno avuto la fortuna di avere due genitori che non li hanno mai traditi. Abbiamo mantenuto tutte le promesse: li abbiamo accompagnati a scuola, a fare sport, abbiamo letto loro le favole tutte le sere per 10 anni. Ci siamo stati con amore”. Come coppia con Cisilin è però finita. “Come coppia ci ha logorato, perché non eravamo più due, siamo diventati quattro”, spiega.

Alessandro, entrato nella Casa, pare amare ancora la Luzzi, a questo proposito Bea precisa: “L’amore si è sublimato in una forma genitoriale di connessione, di visione, di lealtà che, però, non si traduce in termini di passione di coppia, condivisione di interessi e sentimento. Siamo i parenti più stretti: affidabili come famiglia, ma non come coppia”.

L’attrice 53enne si apre dell’unione ormai finita con l’ex compagno Alessandro Cisilin, 54 anni. Da lui ha avuto Valentino, che ora ha 15 anni, ed Elia, 13

Da quando si sono detti addio, non hanno avuto alcuna relazione. Beatrice, però, al reality ha avuto un flirt con Giuseppe Garibaldi. La Luzzi si interroga, forse, crede, sono mutati gli equilibri e chiarisce: "Penso, in ogni caso, che siamo pronti per un eventuale cambio di rotta da parte mia o di Alessandro”.