Belen e Fedez mandano in brodo di giuggiole i fan. Il botta e risposta ironico sul social tra i due fa impazzire gli ammiratori della showgirl e del rapper. I ‘like’ piovono come pure i commenti. Lo scambio di battute in un clima disteso e ‘piacione’ conquista tutti.

Belen Rodriguez sul suo profilo condivide uno scatto a tre in cui il marito Stefano De Martino la tiene tranquillamente su una spalla, sull’altra c’è il piccolo Santiago, il loro figlio di 6 anni. Il volto del ballerino è sereno nella foto, come non facesse alcuno sforzo per sostenere entrambi.

Fedez, che sfoglia su Instagram le immagini della 34enne, non può fare a meno di dire la sua e scrive: “Se lo faccio mio mi slogo una spalla”. L’argentina replica con tanto di faccine che ridono a crepapelle: “E calcola che mi sa che sono più pesante di tua moglie”. Il botta e risposta è irresistibile per i fan dei due.

Il commento di Fedez conquista più di 13mila ‘seguaci’, quello di Belen quasi 8mila utenti. Anche le risposte non si fanno attendere. In tanti chiedono all’ex giudice di X Factor di fare la stessa foto con Chiara Ferragni e Leone sulle spalle. Al momento l’artista 29enne però lascia correre. Chissà mai se ci proverà e deciderà di mettersi alla prova emulando De Martino...

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/8/2019.