A Belen manca Stefano? La showgirl, alterata, risponde così...

Belen sta bene. Stefano De Martino le manca?. La showgirl argentina pare essersi messa completamente alle spalle il matrimonio con il ballerino e conduttore. Sul social sbotta per un commento di un fan che fa implicitamente riferimento all’ex e alterata risponde mettendoci un punto definitivo.

La Rodriguez non ci sta. Sembra non voglia più sentir parlare del suo forte sentimento per Stefano. Acqua passata. Domenica ha compiuto 36 anni e ha festeggiato con amici e parenti in un locale a Cremona. La festa di compleanno a sorpresa l’avrebbe organizzata la sua nuova fiamma, l’hair stylist Antonino Spinalbese, con cui sta insieme dallo scorso agosto.

Nel postare un breve video in cui è filmata mentre abbraccia con gioia i suoi familiari, l’argentina scrive: “Grazie per tutto quest’amore! E’ stata una sorpresa inaspettata per me, grazie alla mia famiglia, che più bella di così ancora la devo trovare! Grazie ai miei amici che mi sono sempre accanto e non se ne vanno mai, e un grazie forte alla vita, che non smette mai di stupirmi, regalandomi emozioni indescrivibili”.

Un follower, però, pensa che l’argentina nasconda dietro lo sguardo molta malinconia a causa dell’addio con De Martino. Non le fa nomi, ma le scrive: “Buon compleanno…ma i tuoi occhi parlano, ti manca molto e si vede…”.

Belen replica stizzita. Senza mezze misure sottolinea: “Ma chi??? Vedete solo quello che volete vedere! I miei occhi ridono!”. Vuole far sapere a tutti che è felice.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/9/2020.