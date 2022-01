Belen in quarantena fiduciaria con i due figli: mamma a tempo pieno deve fare tutto da sola stavolta

Belen è in quarantena fiduciaria, lo fa sapere ai suoi milioni di follower sul social. In questi giorni, appena tornata dalla vacanza nella sua terra natale, l’Argentina, dove è volata con l’amica Patrizia Griffini, è una mamma a tempo pieno e deve fare tutto da sola in casa. Rinchiusa nell’appartamento a Milano, forse a causa di un contatto diretto con positivo, insieme al primogenito Santiago, 8 anni, e Luna Marì, nata lo scorso 12 luglio, la showgirl 37enne dorme poco e accudisce i figli.

E’ volata via dall’Italia, accompagnata in aeroporto dall’ex marito Stefano De Martino. E’ stato sempre lui, conduttore 32enne, ad andarla a prendere al ritorno: i due sono tornati a essere in ottimi rapporti al punto che c’è già chi parla di ‘ritorno di fiamma’. Di Antonino Spinalbese, che si è occupato di Lina quando lei era via, nessuna traccia, anche se si vocifera sia ancora pazzo della Rodriguez e stia facendo di tutto pur di riconquistarla.

Belen della vita sentimentale non parla. Ha cambiato look, scalato i capelli e fatto la frangetta. Accattivante anche tra le mura domestiche, rimprovera la piccola Luna per essersi svegliata presto dopo non averle fatto chiudere occhi, poi prepara la colazione a Santi e gli domanda: “Sei pronto per la Dad?”. Il ragazzino risponde di no: vorrebbe tornare a letto, ma la mamma lo vuole carico. Stanno tutti benissimo, devono però rimanere chiusi fino a quando da protocollo gli toccherà.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/1/2022.