''Lo hai deciso tu'': Pierluigi Diaco dà il ben servito a Valeria Marini in diretta tv, lei replica piccata

Non rimane in silenzio col sorriso sulle labbra. Pierluigi Diaco dà il ben servito a Valeria Marini in diretta tv, lei replica piccata: “Lo hai deciso tu”. Il giornalista annuncia che la rubrica gestita dalla showgirl a BellaMà non ci sarà più: la 58enne polemizza e sono scintille su Rai2.

Diaco è seduto vicino alla Valeria nazionale e annuncia: "Lunedì prossimo sarà l'ultima puntata de La posta del cuore di Valeria". La Marini interrompe il 48enne e ribatte: "Lo hai deciso tu. La vedrete sui miei social. Io sono una persona sincera e dico quello che penso. Mi seguirete sui social e poi farò un'altra cosa”.

Stavolta non ci sono baci ‘stellari’, ma uno scontro che accende lo studio e catalizza anche l’attenzione del popolo del web, che ironizza. “Valeria il nostro rapporto contrattuale era finito. Non vorrei fare polemica in un giorno come questo, è inelegante”, controbatte Pierluigi. Valeria replica: "Non sto facendo polemica, io non ho mai fatto mezza polemica".

Diaco cerca di smorzare il tutto. "Io ti auguro il meglio, la prossima settimana sarai con noi, se lo vorrai, per l'ultima puntata de La posta stellare”, dice alla sarda. La Marini rilancia: "Possiamo anche fare un'altra cosa se vuoi al posto de La posta stellare". Lui rimane basso e non fa promesse: "Non improvvisiamo”. Alla fine la lite rientra e Valeria diventa accomodante: “E’ il bello della diretta. E’ il bello delle persone che si vogliono bene. Lo dico seriamente, io sono molto felice di essere qui". Meglio evitare il crack definitivo.