La cantante 41enne e l’ex primo ministro del Canada 53enne si mostrano insieme a Tokyo

Posano guancia a guancia ufficializzando la loro relazione anche sul social

Dopo la prima apparizione pubblica sul red carpet di Parigi e i tanti gossip, Katy Perry e Justin Trudeau pubblicano il loro primo selfie in coppia. La cantante 41enne e l'ex primo ministro del Canada 53enne si mostrano insieme a Tokyo: i due posano guancia a guancia ufficializzando la loro relazione anche sul social.

Dopo i tanti gossip escono allo scoperto: Katy Perry e Justin Trudeau pubblicano il primo selfie in coppia

"A Tokyo in tour e altro ancora”, scrive lei. Sono felici. Il politico l’ha accompagnata nel suo tour in Oriente. Trudeau ha pure incontrato l’ex primo ministro giapponese Fumio Kishida e la moglie. Il politico giapponese ha condiviso su Instagram la foto a quattro e ha scritto: “L’ex primo ministro canadese Justin Trudeau ha visitato il Giappone con la sua compagna e si è unito a me e mia moglie per pranzo". Justin ha commentato: “Katy ed io siamo stati molto felici di avere l’opportunità di sederci con te e Yuko. Grazie, Fumio, per la tua amicizia e il tuo continuo impegno sia per l’ordine internazionale basato sulle regole che per un futuro migliore per tutti”.

Dell’amore tra i due si parla dallo scorso luglio. Entrambi si sono incontrati da single. Katy ha alle spalle il lungo legame con Orlando Bloom, durato 10 anni, da cui ha avuto la figlia Daisy Bove, 5 anni. Trudeau si è separato dalla moglie Sophie Grégorie nel 2023: erano sposati dal 2005 e sono genitori di Xavier, Ella-Grace e Hadrien.