''In gravidanza diventa più preoccupante'': Mercedesz Henger incinta spiega perché dopo lo spavento dovrà mangiare in bianco fino a febbraio

La 34enne aspetta la figlia, che chiamerà Aurora, insieme al compagno Alessio Salata

Ospite di Verissimo con mamma Eva, ha raccontato cosa le è accaduto

Ha avuto un’infezione dell’appendicite durante la dolce attesa, è stato uno spavento

Adesso dovrà mangiare in bianco fino al parto, previsto per febbraio

Mercedesz Henger ha raccontato dello spavento provato recentemente per un’infezione arrivata nel bel mezzo della sua gravidanza.

Lo ha raccontato a “Verissimo”, dove sabato 14 dicembre è stata ospite insieme a mamma Eva Henger, che renderà nonna all’inizio del prossimo anno.

La 34enne ha spiegato che adesso dovrà mangiare in bianco fino a febbraio, quando è prevista la nascita della piccola Aurora, frutto dell’amore con il compagno Alessio Salata.

Mercedesz Henger, 34 anni, insieme a mamma Eva, 53, a Verissimo

“Manca pochissimo e io mi sto agitando, mancano esattamente due mesi”, ha esordito.

Poi il racconto di quanto successo: “Adesso tutto bene, purtroppo dall’ultima volta che sono stata qui ho avuto un piccolo problema. Mi è venuta un’infezione all’appendice che non sarebbe nulla di che di per sé, ma in gravidanza diventa una cosa più preoccupante”.

“Fortunatamente siamo riusciti a combatterla con solo l’uso degli antibiotici, quindi adesso mangerò in bianco fino a febbraio, però pazienza…”, ha sottolineato.

E’ intervenuta anche Eva, 53 anni, che si è spaventata per l’emergenza medica: “Stavamo proprio insieme quando ha cominciato a dire che sentiva dolore. La mattina dopo mi ha chiamata e mi ha detto che il dolore stava aumentando. Le ho detto di andare immediatamente al pronto soccorso”.