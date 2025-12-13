Selvaggia Lucarelli con l’ex marito Laerte Pappalardo e il futuro sposo Lorenzo: il motivo della nuova foto insieme da ''famiglia allargata''

Con loro anche la compagna di Laerte, Laura De Gaetano

I quattro hanno registrato una puntata di “Burnout Podcast” tutti insieme

Si è parlato di “famiglie allargate”, come la loro

Selvaggia Lucarelli ha affrontato il tema della sua “famiglia allargata” con l’ex marito Laerte Pappalardo e la sua nuova compagna Laura De Gaetano. Presente anche il futuro marito della scrittrice, Lorenzo Biagiarelli (le nozze dovrebbero essere celebrate la prossima primavera in Puglia).

La 51enne lo ha fatto nella puntata in uscita martedì 16 dicembre del suo “Burnout Podcast”.

Lo ha annunciato via Instagram Storie anticipando il tema dell’episodio della prossima settimana. “La prossima puntata, la puntata pre-natalizia di @burnoutpodcast_ è a tema parenti! (No, non quelli serpenti che vi aspettate)”, ha scritto.

Selvaggia Lucarelli, 51 anni, insieme al futuro sposo Lorenzo Biagiarelli, 35, all'ex marito Laerte Pappalardo, 49, e alla compagna di lui Laura De Gaetano

Poi condividendo una foto in cui appare con Laerte, 49 anni – che è stato suo marito dal 2004 al 2007 e con cui ha il figlio Leon, oggi 20enne – ma anche con la compagna di lui Laura (i due sono legati da 13 anni circa) e con il proprio promesso sposo Lorenzo Biagiarelli, 35, ha aggiunto: “Famiglie allargate, tipo questa!”.

A parlare della loro famiglia allargata era stato recentemente proprio Laerte in un’intervista rilasciata a “Nuovo”.



Il figlio di Adriano Pappalardo aveva detto al magazine di seguire l’ex moglie a “Ballando con le Stelle”: “Sì, certo e la trovo fantastica: è intelligente, arguta, ironica e ha sempre la battuta pronta. Non è una persona costruita, è così come la si vede. Io la conosco bene”.

Aveva aggiunto che anche durante gli anni del loro matrimonio lei aveva le stesse caratteristiche: “Sì, lei è sempre stata ironica. Comunque quando discutevamo ci compensavamo: lei è la Lucarelli, ma io resto pur sempre un Pappalardo, quindi non proprio la persona più mansueta del mondo!”.

“Oggi abbiamo un ottimo rapporto, siamo amici e ci vediamo anche con i nostri rispettivi partner. Insomma, siamo una bella famiglia allargata”, aveva poi fatto sapere.