Paola Caruso annuncia la morte della madre Wanda: ''Vivo in un incubo''

Paola Caruso ha rivelato che sua mamma Wanda è morta.

La showgirl 40enne lo ha detto in un’intervista rilasciata a “Verissimo” e andata in onda domenica 7 dicembre.

“E’ come se stessi vivendo in un incubo. Non mi sto rendendo conto. Stanno succedendo troppe cose tutte insieme, non posso avere un po’ di pace”, ha affermato.

Pochi giorni prima aveva perso anche il suo amato cavallo Camillo.

“Questo è stato proprio l’apice di tutto, la perdita di un genitore è un dolore enorme. Poi la mamma… Pensare che non c’è più… non l’ho metabolizzato, non l’ho fatto mio. Non mi sto rendendo conto che non c’è più”, ha aggiunto con le lacrime agli occhi.

Aveva appena fatto in modo che la madre – che soffriva di Alzheimer e da tempo aveva smesso di parlare – potesse avvicinarsi a casa sua, l’aveva fatta trasferire in una bella struttura. Ci è rimasta purtroppo appena due giorni.

“Ero a casa domenica e all’una mi chiamano e mi dicono, ‘Signora, vostra madre si è spenta’. Ho chiuso il telefono, pensavo fosse uno scherzo”, ha raccontato.

Ha avuto difficoltà anche a dirlo a suo figlio Michele, che oggi ha 6 anni e che per molto tempo aveva vissuto con la nonna.

“Gliel’ho detto il giorno prima del funerale”, ha spiegato. Michi però aveva già capito tutto.