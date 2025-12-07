Jimmy Ghione ha regalato anello di fidanzamento di brillanti a Marialaura De Vitis, lei lo mostra felice in tv: guarda

La 27enne ospite di Monica Setta ha mostrato la vera di brillanti ricevuta dal compagno

Si è parlato delle possibili nozze nel 2026 tra Marialaura e lo storico inviato di “Striscia”

Jimmy Ghione e Marialaura De Vitis si sposano?

Durante l’ultima puntata di “Storie al bivio” se n’è parlato e la 27enne ha anche mostrato l’anello di fidanzamento che le ha regalato lo storico inviato di “Striscia la Notizia”.

Si tratta di una vera di brillanti che è arrivata pochi giorni fa dopo due anni circa d’amore.

Marialaura De Vitis, 27 anni, mostra l'anello di fidanzamento che le ha regalato Jimmy Ghione, 61

Marialaura ha spiegato: “Non siamo per i regali materiali, ma più per le piccole cose […] L’anello è arrivato la scorsa domenica, quella appena passata […] La sera eravamo a casa già col pigiama e lui mi ha dato quest’anello in modo molto naturale. E’ il sigillo del nostro amore che durerà per sempre”.

La conduttrice Monica Setta ha quindi aggiunto: “C’è aria di nozze, quindi vi potreste sposare nel 2026”.

Il matrimonio non è esattamente necessario però per la De Vitis: “Con lui sì, anche se non penso che in generale il matrimonio aggiunga qualcosa a un rapporto. Il nostro rapporto è completo così com’è. Certo è che sentirmi sua anche al cospetto della chiesa o se lo faremo in municipio non lo so, è una formalità in più che però non aggiunge niente a livello sentimentale a quello che noi già abbiamo. Io sono serena anche così”.

Sulla differenza d’età tra loro, ovvero oltre trent’anni (Jimmy - che ha alle spalle un matrimonio con Tania Paganoni da cui sono nati due figli, Gabriele e Federico - ne ha 61), ha detto: “Io ho 27 anni ma dentro me ne sento di più […] Lui è un po’ un Peter Pan, un ragazzino, si vuole divertire, è iperattivo. Quindi ci incontriamo a metà strada, sono leggermente più matura, lui un po’ leggero nel senso buono del termine, quindi non si sente la differenza d’età tra noi”.