''Stavo esagerando con i filler alle labbra'': Jasmine Carrisi spiega come i consigli dei suoi genitori abbiano modificato il suo approccio ai ritocchini

La 24enne, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, lo ha detto a “La Volta Buona”

Da giovanissima, appena maggiorenne, faceva già dei filler alle labbra

Ad un certo punto però anche grazie ai suoi genitori ha capito che forse stava un po’ esagerando

Jasmine Carrisi ha ammesso di aver forse un po’ esagerato con i ritocchini alle labbra in passato.

La 24enne, che è figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso, lo ha detto ospite de “La Volta Buona”.

Nel programma di Caterina Balivo ha parlato di questo tema: “A 18 anni ho fatto il filler alle labbra perché era una mia grande insicurezza, magari condizionata da quello che vedevo in giro”.

Jasmine Carrisi, 24 anni, ha ammesso che c'è stato un periodo in cui forse stava un po' esagerando con i filler alle labbra

“Andavano molto le ‘russian lips’, le labbra a canotto…”, ha spiegato.

“Ad oggi è quasi standard dover avere le labbra in un determinato modo o il naso in un determinato modo”, ha proseguito.

I suoi famosi genitori cosa le hanno detto quando lei ha deciso di intervenire sul viso con la medicina estetica? “Mi hanno sempre supportata fino a che ad un certo punto forse stavo un po’ esagerando con le labbra”.

“Non ho toccato altro, tutti pensano che io abbia fatto zigomi, naso… no, solo le labbra”, ha però sottolineato.

I consigli dei suoi cari l’hanno quindi spinta a rivedere un po’ la situazione: “A un certo punto a 18, 19 anni stavo forse un po’ esagerando con il filler alle labbra quindi mi sono data un po’ una regolata perché devo dire la mia famiglia mi ha dato il suo punto di vista, sacro, e li ho ascoltati”.

“Ad oggi sulla chirurgia sono pro, ma neanche tanto…”, ha chiosato sull’argomento.