Wanna Marchi a 83 anni si tatua una sua controversa frase sul braccio: guarda

Nelle scorse ore il volto tv ha deciso di farsi incidere con l’inchiostro sul braccio

A mostrare il risultato sua figlia Stefania Nobile con un video social

Il tattoo è una frase legata alla figura della Marchi che ha fatto molto discutere

Wanna Marchi si è fatta un tatuaggio a 83 anni.

Il volto tv, che ha raggiunto la fama negli anni ’80 e ’90 come conduttrice di televendite e che ha successivamente ricevuto e scontato una condanna per truffa, ha mostrato il braccio con una scritta nuova di zecca impressa sopra.

Wanna Marchi, 83 anni, insieme all'amico Davide Lacerenza, mostra il suo nuovo tatuaggio fatto a 83 anni

Non più giovanissima, ha deciso di farsi incidere una controversa frase che ha pronunciato in passato e che è passata alle cronache legata alla sua figura, ovvero “i co***oni vanno in***ati”.

In un video condiviso sul social si sente la voce di sua figlia Stefania Nobile che dice: “Ragazzi è incartato però… guardate un po’”.

Il tatuaggio della Marchi appena fatto, con sopra ancora la pellicola protettiva

La Marchi mostra quindi il braccio destro con sopra il tatuaggio. La figlia le chiede: “Sei soddisfatta del tuo tatuaggio?”. “Certo”, risponde lei.

“Tatuatelo anche voi e non dimenticatelo mai”, continua Wanna.

Al suo fianco c’è anche Davide Lacerenza, suo amico noto alle cronache per alcuni recenti casi giudiziari.