Belen rimette la fede nuziale e l'anello regalatole da Stefano: secondo ritorno di fiamma praticamente ufficiale

Non arriva la foto in coppia sui social, ma un gesto che significa moltissimo. Belen rimette la fede nuziale accompagnata da un anello regalatole da Stefano De Martino: il ritorno di fiamma tra i due, il secondo, parrebbe praticamente ufficiale.

VIDEO

La showgirl argentina 37enne ha minimizzato sulla possibile reunion con l’ex marito da cui quasi 9 anni fa ha avuto il primogenito Santiago. Il conduttore napoletano 32enne, ex volto di Amici, ha persino smentito. Nonostante le tante paparazzate che li ritraevano insieme pure a tarda notte, a Gente qualche settimana fa aveva detto: “Non c’è alcun ritorno di fiamma, altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo. Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita”.

Era stata Belen a lasciarsi andare dopo le mille domande. Sempre allo stesso settimanale, poi, aveva ammesso: “Ha le mie chiavi di casa mia, ma è qualcosa in evoluzione e a Stefano non piace che se ne parli”.

Tutto è andato avanti in sordina, nonostante il gossip. E ora sulla mano della Rodriguez tornano a brillare due gioielli che certificano, almeno così sembra, che qualcosa tra i due sia cambiato.

Lo testimoniano le IG Stories di Belen, quelle in cui si vede la sua mano che accarezza il volto di Luna Marì, nata lo scorso 12 luglio dalla relazione con Antonino Spinalbese, finita lo scorso dicembre. I due anelli non potevano di certo passare inosservati. Rimette la fede e non solo, anche il prezioso che l’ex ballerino le aveva donato durante la loro relazione.

De Martino ha persino accompagnato Belen per lo shooting di Hinnominate in montagna, a Courmayeur. Lì c’erano tutti: Cecilia, Jeremias, Ignazio Moser. Ma non Santiago, rimasto a Milano coi nonni. I rapporti con i famigliari dell’argentina sono tornati a essere ottimi, Stefano è uno di famiglia e ora in famiglia parrebbe esserci tornato sul serio…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/3/2022.