Belen Rodriguez frequenta un corso di dizione. La showgirl argentina lo svela ai fan nelle sue IG Stories. Mostra il testo su cui sta lavorando e sottolinea: “Ce la posso fare, che fatica!”. Tagga anche la sua bravissima insegnante, colei che le sta dando una grossa mano nel parlare correttamente e nel pronunciare nel modo esatto le parole.

Belen si è affidata a Eloisa Francia, la famosa vocal coach dove aveva mandato anche la sorella Cecilia lo scorso ottobre. E’ lei la sua maestra, una donna da curriculum di tutto rispetto. La Francia da moltissimi anni cura la formazione di nuovi giovani interpreti e personaggi televisivi, collaborando con i più attenti e preparati produttori discografici pop rock della scena musicale italiana. Tra gli artisti che Eloisa ha aiutato in passato e che segue tuttora ci sono gli Articolo 31, Fedez, i Modà, Studio 3, RumoreRosa, Matt Owl, Dave Be, Paola Barale, Luisa Corna, solo per citarne alcuni.

Belen Rodriguez lavora duro per migliorare la sua pronuncia italiana. Il corso di dizione le serve anche per eliminare il più possibile l’accento spagnolo. E’ una stella della tv, ma non. basta: la 35enne desidera crescere e diventare una conduttrice perfetta e impeccabile.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/2/2020.