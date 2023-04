Non può andare in onda al timone de Le Iene: la showgirl 38enne è disperata

Il tampone positivo la fa infuriare, è frustrata: “In questi casi si può dire vaffanc*lo?”

Belen Rodriguez è disperata. La showgirl scopre di aver contratto il Covid a poche ore della diretta con Le Iene, il programma cult di Davide Parenti che conduce su Italia 1. Il tampone positivo non le dà scampo: non può essere al timone dello show, così si infuria. E’ la sua truccatrice, la make up artist Cristina Isac, a mostrarla così nelle sue IG Stories, che l’argentina ‘reposta’.

Urla e scalpita: Belen Rodriguez scopre di avere il Covid e reagisce così

Urla, scalpita, batte i piedi a terra, frustata e sconfitta dal Coronavirus. E’ in camerino, c’è pure il suo parrucchiere, Lollo. “L’appestata, l’untrice”, sottolinea ironica Cristina inquadrando Belen sconsolata. Poi accompagna le immagini con un commento: “Avevamo appena scoperto che ha il Covid, le abbiamo messo subito la mascherina e abbiamo iniziato a sperare di non essere stati contagiati nel frattempo”.

La Rodriguez a Le Iene manda un messaggio. E’ la seconda volta che è assente in un mese, anche se per la prima non ha chiarito esattamente il motivo del forfait. “Come potete vedere, siamo da soli senza Belen. Ancora una volta. Cos’ha Belén? Sta male? Sta bene? Ci odia? Si sono dette tante cose su questa assenza. Questa è la verità”, dice il comico Max Angioni, annunciando il servizio. Poi parte un filmato girato nel pomeriggio dietro le quinte della trasmissione.

La conduttrice è seduta sul pavimento con le spalle rivolte alla porta del suo camerino. “Voglio fare Le Iene e invece ho il Covid. Mi hanno fatto due tamponi. Era rosso fuoco. No, voglio lavorare! Devo andare a casa rinchiusa e invece voglio lavorare. Ci vediamo la settimana prossima. Lascio il mio lavoro ai miei tre comici pazzeschi che naturalmente non saranno mai alla mia altezza però vi dovete accontentare”, dice abbattuta.

Belen, sconfitta da Coronavirus, torna a casa arrabbiata

Belen poi si fa un selfie in macchina e scrive lapidaria: “In questi casi si può dire vaffanc*lo?”.