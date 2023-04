Ilary Blasi, prima intervista dopo l'addio a Totti: ''Per me c'è un prima e un dopo, sono in un periodo di transizione''

La conduttrice 41enne da lunedì 17 aprile torna in tv con L’Isola dei Famosi 17

L’ex letterina confessa: “Ho voglia di rimettermi in pista. I cambiamenti sono necessari”

Ilary Blasi torna a parlare, concede la sua prima intervista dopo l’addio a Totti e i tanti gossip che l’hanno messa al centro della scena in questi mesi. A Chi, che le regala la cover del settimanale, confessa: “Per me c’è un prima e un dopo, sono in un periodo di transizione”.

Della separazione ancora in corso con l’ex capitano della Roma 46enne, da cui ha avuto i suoi tre figli, non vuole parlare. Come pure del suo nuovo fidanzato, Bastian Muller, con cui ha trascorso la Pasqua. La conduttrice 41enne rimane focalizzata sull’Isola dei Famosi, che condurrà ancora una volta da lunedì 17 aprile in prima serata su Canale 5. Qualcosa sul privato, però, inevitabilmente trapela dalle sue parole.

Quando le si domanda se sarà diversa rispetto a un anno fa, quando era sempre al timone del reality show, la Blasi svela: “Ho voglia di rimettermi in pista, è come se ci fosse un prima e un dopo. E’ un po’ come quando uno torna dall’Isola, io lo chiamo periodo di transizione. Sono curiosa di vedere cosa succederà. L’Isola ti cambia, ti lascia qualche strascico e io lo so bene. I cambiamenti sono necessari e devi navigare a vista. Guai se resti fermo e se pensi di essere in un porto sicuro”. Difficile non vedere un chiaro riferimento alle vicende personali che l’hanno travolta nell’ultimo periodo.

La conduttrice 41enne da lunedì 17 aprile torna in tv con L’Isola dei Famosi 17. In foto nel giorno di Pasquetta insieme al fidanzato Bastian Muller al Casale Girasole, vicino Roma, dove si è recata con la figlia di 7 anni Isabel

Ilary è contenta di tornare in tv. Solitamente distaccata, sarcastica, spiega: “Sono timida e questo atteggiamento fa parte di me fin da quando ero piccola. Sono una che guarda il bicchiere mezzo pieno, che non pensa mai male. E poi forse è vero, a volte può essere anche una difesa, la butto in caciara per proteggermi. Manifesto poco le emozioni, ho pudore a farlo, difficilmente mi arrabbio, non sono litigiosa e non vedo sempre la malizia negli altri”.

Dal suo lavoro la presentatrice ha ben chiaro cosa vorrebbe che emergesse di lei: “Quella che sono veramente. Chi mi conosce dice che in tv sono Ilary. Non ho filtri, porto quello che sono, quel mix di intrattenimento e leggerezza. Vedo la tv come vedo la vita, il mio atteggiamento non è studiato e non ho l’ansia da prestazione. Sono tranquilla, è un lavoro che è partito come un gioco ed è diventato serio. Non sono capace di essere impostata, per me è come se fosse una festa. Amo l’ironia, non amo la pesantezza. Ed essere ironici non è facile, bisogna capire quando poter fare una battuta e come farla”.

L’Isola 17 vedrà i concorrenti divisi in tribù: ci saranno le coppie, i maschi e le femmine. In studio con Ilary ci saranno Vladimir Luxuria ed Enrico Papi: lei si aspetta molto da loro. Inviato in Honduras sarà ancora una Alvin. La Blasi ha solo parole d’elogio per l’amico: “Ci conosciamo da 20 anni, l’altro giorno ha tirato fuori delle nostre foto del 2003. Abbiamo così tanta confidenza che non mi faccio problemi a essere diretta. Lui, nella vita, è molto simpatico, mi piace provocarlo perché è un po’ permaloso e quelle sono le mie vittime preferite. Ha questa aria da maestrino perfetto, non sbaglia mai niente, mentre io mi distraggo, faccio casino, mi scordo le cose. Mi piace questo contrasto, mi piace farlo sbottonare perché mi fa ridere, esce un Alvin inedito. Voglio far vedere questo suo lato che mi piace molto, ma è ‘na fatica”.