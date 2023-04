Eros Ramazzotti aspetta un altro figlio a 59 anni dalla nuova fidanzata Dalila? Diva e Donna lo dà per certo, lui smentisce

Il cantante paparazzato con Dalila Gelsomino a Madrid: lei parrebbe avere ‘curve sospette’, ma...

Nessuna conferma della cicogna dalla coppia, per l’artista romano sarebbe il quarto figlio

Eros Ramazzotti, appena diventato nonno di Cesare Augusto, potrebbe essere di nuovo papà? Per Diva e Donna non ci sarebbero dubbi: il cantante a 59 anni aspetterebbe un altro figlio dalla sua nuova fidanzata. Il settimanale mette la coppia in copertina, paparazzata a Madrid nei giorni scorsi: nelle foto la 34enne parrebbe avere ‘curve sospette’. Eppure non è così. Eros smentisce immediatamente il gossip nelle sue storie: "Non aspetto nessun quarto figlio".

Mano nella mano in strada, Eros e Dalila si scambiano sguardi languidi, innamorati e felici. La Gelsomino indossa un maglione largo e sopra una giacca in pelle nera che porta rigorosamente aperta: ad altezza ventre sembrerebbe spuntare un pancino. Ma è solo un'impressione che evidentemente porta tutti fuori strada.

La coppia inizialmente non dice nulla sulla cicogna via social. Dalila si limita a condividere nelle storie uno scatto che la immortala in ascensore con un abitino scollato. “Buenas Dias mundo”, scrive.

Eros Ramazzotti è già padre di Aurora, 26 anni, avuta dalla prima moglie Michelle Hunziker e che ha partorito il nipotino dell’artista romano il 30 marzo scorso, e di Raffaela Maria e Gabrio Tullio, rispettivamente 12 e 8 anni, nati dalla relazione con la seconda moglie Marica Pellegrinelli, ora felicemente legata al dj e producer William Djoko. Se davvero Dalila fosse incinta, si tratterebbe del suo quarto figlio, ma non è così.

Il cantante nelle sue storie vuole subito bloccare i rumor e scrive: "Attenzione a notizie false e pretenziose, senza nessuna base di verità. Oggi viviamo in un mondo dove la realtà è spazzata via dal nulla cosmico, dalla spazzatura mediatica (non tutta fortunatamente). Spero che la gente non stia lì a credere a qualsiasi cosa gli viene propinata. Non aspetto nessun quarto figlio, tranquilli"

I due sono usciti allo scoperto da poco: anche lo scorso ottobre erano insieme a Cancun, in Messico

Dalila ed Eros bloccano subito le voci di cicogna. I due proseguono, però, la loro relazione più innamorati e gioiosi che mai, senza lasciarsi un istante. L’ex modella, ora organizzatrice di eventi ed esperta nel campo immobiliare, che vive tra Milano e il Messico, infatti, segue Ramazzotti, come una vera ‘groupie’, nel suo Battito Infinito World Tour. E' entusiasta di stare accanto all’uomo che ama.