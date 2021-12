Belen Rodriguez, nel letto dell'argentina non c'è Antonino Spinalbese ma...

Belen Rodriguez è sorridente tra le lenzuola: nel letto dell’argentina non c’è Antonino Spinalbese ma i suoi due figli, Santiago, 8 anni, e Luna Marì, nata lo scorso 12 luglio e che sta per compiere appena 5 mesi. La showgirl 37enne ostenta serenità, nelle sue IG Stories si fa vedere insieme ai figli. Della vita sentimentale non parla, nessun accenno, l’ex hair stylist 26enne però non si vede mai.

Prima le foto insieme, in cui raccontavano la loro passione, erano tante, condivise con la gioia di svelare al mondo una complicità altissima, adesso Belen e Antonino non pubblicano più da molto tempo scatti a due. L’argentina, pizzicata in strada con l’ex hair stylist, ai paparazzi ha sottolineato: “Noi non ci siamo mai lasciati”. Il settimanale Chi, che ha pubblicato le immagini di coppia, con la Rodriguez e Spinalbese immortalati mentre portavano a spasso la figlioletta, ha spiegato che la crisi era alle spalle, era tutto chiarito. Eppure il mistero sul legame di coppia continua.

Belen sembra proiettata solo sul lavoro e sui due figli. Quando si prende una pausa, va al lago insieme alla sua famiglia: Antonino è clamorosamente assente.

Il ragazzo non presenzia neppure agli eventi mondani con la donna che l’ha reso padre per la prima volta. Belen, muta, ostenta serenità: i follower le domandano di chiarire, lei non soddisfa la loro curiosità e lascia che le ipotesi sulla sua relazione fioriscano e alimentino i gossip, senza smentire. Anche così rimane al centro dei riflettori, come sempre.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/12/2021.