Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli festeggiano con amici famosi il primo compleanno del figlio Kian: ecco chi c’era

La coppia ha accolto al mondo il 10 gennaio del 2025 il primo figlio insieme

Un anno dopo ha voluto festeggiare il suo primo compleanno con un brunch

Nella loro casa milanese, i due hanno accolto molti amici tra cui diversi volti noti

Tra gli altri c’erano Sonia Bruganelli col compagno Angelo Madonia ed Elettra Lamborghini

Giulia Salemi ha riunito un folto gruppo di amici nella sua casa milanese per festeggiare il primo compleanno del figlio Kian.

La 32enne e il compagno Pierpaolo Pretelli – che si sono conosciuti nel 2021 nella Casa del Grande Fratello Vip e da allora non si sono più lasciati – hanno infatti accolto al mondo il 10 gennaio del 2025 il loro primo figlio. Un anno dopo hanno deciso di festeggiare i suoi primi 12 mesi.

Giulia Salemi, 32 anni, e Pierpaolo Pretelli, 33, festeggiano il primo compleanno del figlio Kian

“Ma ci rendiamo conto che sta in piedi?”, scrive la presentatrice italo-persiana condividendo uno scatto del bimbo che si regge solo sulle sue gambe.

Con un brunch allestito da Giorgia Farina, la coppia ha accolto anche diversi amici famosi.

Giulia durante il brunch organizzato a casa a Milano per il compleanno del figlio

Tra questi, Sonia Bruganelli e il compagno Angelo Madonia. Sonia è molto legata alla coppia, essendo stata opinionista nell’edizione del GF Vip che li ha visti innamorarsi. E’ un po’ “zia” di Kian.

L’ex moglie di Bonolis condivide una tenera foto in cui appare con il bambino in braccio, che guarda la tv: “Con il festeggiato… che era interessato ad altro…”.

Sonia Bruganelli con Kian in braccio

Giulia, bellissima in un abito di Sandro Paris, ha mandato l’invito anche ad altri volti noti. C’erano infatti Elettra Lamborghini, l’influencer Veronica Ferraro e la modella-influencer Catherine Poulain.

Il gruppo di amici nella casa milanese di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: tra gli altri si scorge anche seduta sul divano Elettra Lamborghini

Foto di rito al momento del taglio della torta – con su scritto “Kian is one” (ovvero: Kian ha ora un anno) – e tante chiacchiere. “E’ stata una giornata indimenticabile”, ha chiosato la Salemi.

Pierpaolo ha anche un altro figlio, Leonardo, avuto 8 anni fa insieme alla ex Ariadna Romero. Il bambino vive attualmente negli Stati Uniti con la mamma.