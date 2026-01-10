''Anche il ginecologo era sconvolto'': Raffaella Fico sulla perdita del bambino al quinto mese, rivela la probabile causa 

La showgirl 37enne aspettava un figlio insieme al nuovo compagno Armando Izzo

Lo aveva annunciato a novembre a “Verissimo”, poi a dicembre il drammatico evento

Sempre nel programma di Canale5, Raffaella ha raccontato di aver dovuto comunque partorire

Ha spiegato a cosa attribuiscono i medici l’improvvisa rottura delle acque

Solo tre giorni prima, dai controlli sembrava che le cose procedessero bene

Raffaella Fico è tornata in tv dopo aver perso, a dicembre, il bambino che portava in grembo.

La showgirl 37enne è stata ospite di “Verissimo” nella puntata di sabato 10 gennaio e qui ha raccontato il dramma vissuto poche settimane fa, quando ha dovuto dare alla luce un bambino senza vita. Era incinta di cinque mesi.

Proprio a “Verissimo” aveva annunciato, lo scorso novembre, di essere in dolce attesa. Il bambino, un maschietto – per cui era stato organizzato un gender reveal – era frutto dell’amore con il nuovo compagno Armando Izzo, calciatore del Monza.

Raffaella Fico, 37 anni, torna in tv dopo la drammatica perdita del bambino che portava in grembo, al quinto mese di gravidanza

Tre giorni prima del terribile evento aveva fatto delle visite di controllo e andava tutto bene.

“Se dicessi che sto bene direi una bugia […] E’ difficile, non dimenticherò mai quello che è successo”, ha affermato nel programma di Canale5.

“Ero incinta di cinque mesi, è stato un parto vero e proprio con cinque ore di travaglio. E’ stata una cosa inaspettata, un dolore immenso”, ha aggiunto.

Ha raccontato cosa è accaduto: “Si sono rotte le acque prematuramente. Non abbiamo ancora capito quale sia stato il motivo. Era un’ottima gravidanza […] Purtroppo non c’era alternativa perché comunque a cinque mesi di gravidanza non si riesce a fare niente, non c’è un modo per poter salvare il bambino […] per quanto comunque ci sia un bambino vero e proprio”.

“Io ho partorito, in realtà è stato un parto. E’ stata una cosa bruttissima”, ha sottolineato.

Quando il compagno Armando l’ha saputo con una telefonata (era a Milano) è rimasto sconvolto. Nessuno se lo aspettava.

Raffaella insieme al nuovo compagno Armando Izzo

I medici cosa hanno detto? “Che si sono rotte le acque inspiegabilmente, si attribuisce probabilmente a un’infezione, ma bisogna capire realmente se c’è stata quest’infezione, anche il ginecologo è rimasto sconvolto”.

Raffaella aveva avuto piccole perdite di sangue, ma dai controlli non era emerso nulla. “Alla fine è stato un parto, nasce un bimbo che però non puoi tenere tra le braccia”.

Ha rivelato anche come ha reagito alla trista notizia sua figlia Pia, oggi 13enne, avuta insieme all’ex Mario Balotelli. “E’ stato un trauma. Mi diceva: ‘Non è vero, non è vero’. Urlava, piangeva”. Pia desiderava tantissimo un fratellino o una sorellina.

Al momento la Fico è traumatizzata e non se la sente di riprovare, per ora, ad avere un figlio con Izzo.