''Ho ucciso due bambini. L’ha voluto Fabrizio Corona, io l'ho fatto'': Nina Moric racconta il suo dramma nel doc Netflix

E’ una confessione drammatica quella fatta da Nina Moric nel documentario Netflix “Io sono notizia”, che ruota attorno alla figura di Fabrizio Corona.

L’ex modella di origini croate, oggi 49enne, ha affermato di aver “ucciso due bambini”. Parla della decisione di abortire due gemelli che portava in grembo, frutto dell’amore con l’ex marito Fabrizio Corona. Fu lui a voler interrompere la gravidanza, ma lei accettò di farlo.

Nella miniserie in cinque episodi, disponibile su Netflix dal 9 gennaio, Nina in alcune dichiarazioni registrate singolarmente, spiega: “L'ha voluto lui, l'ho fatto io, alla fine”.

Corona aggiunge: “La nostra vita sarebbe cambiata immediatamente. E' una ferita che lei, a differenza mia, si porta dietro tantissimo”.

La Moric, che ad un certo punto si commuove, prosegue: “Di che dobbiamo parlare? Che ho ucciso i due bambini? Non ne vado fiera. Però loro stanno meglio, sicuramente”.

Fabrizio, 51 anni, spiega il motivo dietro quella difficile decisione: “Ancora era presto per un figlio. Doveva venire almeno un anno e mezzo dopo, nel nostro progetto, dopo che avevamo costruito quello che dovevamo costruire”. “E allora la convinsi ad abortire”. Un anno e mezzo dopo, fa sapere, è in effetti nato Carlos Maria, il loro unico figlio, oggi 23enne.

Nina continua: “Volevo che mi fermasse. E poi non ne abbiamo più parlato”.

Fabrizio Corona è protagonista della docuserie in cinque puntate su Netflix "Io sono notizia"

L’ex manager dei paparazzi sottolinea: “Io credo che la mia malattia, la mia ossessione per i soldi sia nata in quel momento”.

Durante l’episodio – il secondo della serie – Nina afferma anche che il padre di Fabrizio, il giornalista scomparso Vittorio Corona, l’aveva messa in guardia: “Suo padre, Vittorio, mi aveva avvertita. Parlandone, mi disse: ma perché stai con lui? Scappa, salvati!”.

Nina parla anche del matrimonio con Corona, celebrato nel 2001, definendolo “il giorno più brutto della mia vita”. “Da quel giorno ho cominciato a vederlo con altri occhi. Aveva una fame per guadagnare su tutto. Lo sentivo dentro di me però non avevo le conferme”.

“Si è venduto tutte le esclusive in tutte le situazioni, io ero la gallina dalle uova d'oro, all'epoca. Riusciva a guadagnare vendendosi anche di nascosto i nostri viaggi”, ha affermato.