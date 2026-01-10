''Sei una raccomandata, puoi stare tranquilla'': Robbie Williams svela le parole dette alla figlia aspirante cantante

Il divo della musica, 51 anni, ha raccontato che la primogenita è “disperata” per una carriera nella musica

Theodora, detta Ted, gli ha mandato un toccante messaggio in piena notte

Teme di non essere portata per lo stesso mestiere del padre

Lui l’ha rassicurata, scherzando sul fatto che è “figlia di”, “raccomandata”

Robbie Williams ha detto che sua figlia Theodora può stare tranquilla dal punto di vista professionale in quanto “raccomandata”, essendo figlia di una superstar del pop.

Il cantante inglese, 51 anni, lo ha detto in un programma di BBC Radio 2, raccontando come la sua primogenita, avuta con la moglie Ayda Field, sposata nel 2010, a 13 anni sia “disperata” per riuscire ad avere successo seguendo le orme del padre nel mondo della musica.

Parlando di come i suoi figli stiano crescendo e oggi capiscano meglio chi è loro padre, ha affermato: “Ted in particolare è ‘disperata’. Quando crescevo, a Stoke-on-Trent, anch'io lo desideravo disperatamente, qualunque cosa essa fosse”.

Robbie Williams, 51 anni, parla a BBC Radio 2 della figlia Ted e della sua voglia di diventare una cantante

“Guardavo Top of the Pops (programma tv musicale, ndr) il giovedì e pensavo: come diavolo faccio a entrare in quella scatola nell'angolo di questa stanza ed essere una di quelle persone? Ma non ho mai visto una cosa del genere con la stessa intensità che vedo in Ted”, ha aggiunto.

Quindi ha svelato il toccante messaggio ricevuto di notte dalla bambina: “L'altro giorno mi ha mandato un messaggio, e diceva... aspetta, fammelo leggere... Era giovedì, le due e sei minuti del mattino. ‘Papà, e se non fossi una cantante? La mia più grande paura è non essere una cantante’. La più grande, con la maiuscola. ‘E se non fossi niente?’”.

“Io le ho detto: tesoro, sei una ‘raccomandata’ (in inglese ‘nepo’, anche ‘figlia di’, ndr), andrà tutto bene”, ha aggiunto con un pizzico di ironia.

Robbie con la figlia Ted in una foto di qualche anno fa

Gli è stato chiesto se lo preoccupi il fatto che lei voglia seguire le sue orme. Ha risposto: “L'unica cosa che mi preoccupa è che è incredibilmente sensibile”. “Anche io sono estremamente, incredibilmente sensibile […] Lei è peggio di me. E sono preoccupato per l'effetto che le parole potrebbero avere su di lei”.

Robbie ha anche altri tre figli, Charlton, 11 anni, Colette, 7, e Beau Benedict, 5. Gli ultimi due nati da madre surrogata.