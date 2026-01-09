''Un po’ Maschio e un po’ Esibizionista'': Annalisa mostra sui social il suo nuovo enorme tatuaggio, guarda

Cita i titoli delle sue canzoni e si fa vedere in reggiseno col vistoso disegno sul petto

“Un po’ Maschio un po’ Esibizionista”, scrive. Annalisa cita i titoli delle sue canzoni e si fa vedere sui social in reggiseno. Mostra il suo nuovo enorme tatuaggio: in mezzo al suo petto campeggia l’immagine della Madonna col Sacro Cuore. Non chiarisce se si tratti di un tattoo definitivo o meno...

Finora aveva solo sette tatuaggi. La cantante 40enne nel corso della sua vita si è fatta disegnare una conchiglia, incisa sulla pelle appena sotto il décolleté. Su entrambe le spalle ha le iniziali dei genitori: la E di Elvio sulla destra e la M di Maura sulla sinistra. Sull’anulare sinistro ha voluto ci fosse una nota musicale, come se fosse ‘sposata’ con la musica (oltre che col marito Francesco Muglia, con cui si è unita in matrimonio nel 2023). Ha pure un gattino stilizzato dietro l’orecchio sinistro, sul costato una piuma e un ramo di foglie sul polso sinistro.

Non chiarisce se sia un tattoo definitivo o meno: una fan svela tutto

La Scarrone, ex talento di Amici, manda tutti in visibilio col nuovo tatuaggio, c'è pure chi storce il naso. E' una fan a svelare la verità sul disegno: “Ma raga è il tatuaggio che aveva nei video di ‘Maschio’ ed ‘Esibizionista"... ovviamente è un tatuaggio temporaneo, ha fatto tutto il tour senza ma poi si vede dai…”. Annalisa la ringrazia, così ha messo a tacere i soliti criticoni. “Grazie di esistere Giorgina”, scrive.