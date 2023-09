Belen Rodriguez e il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni paparazzati felici e innamoratissimi in montagna: le foto su Chi

La showgirl 38enne e l’imprenditore 40enne a Pinzolo durante la vacanza in coppia

Alla fine sono usciti allo scoperto sul social. Ma non basta. Le foto pubblicate da Chi raccontano il sentimento nato tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, paparazzati dal settimanale, lo stesso che lo scorso luglio aveva svelato per la prima volta la liaison, felici e innamoratissimi in montagna. La showgirl 38enne e l’imprenditore 40enne sono arrivati a Pinzolo, in provincia di Trento, venerdì scorso. Le Dolomiti hanno fatto da sfondo alla loro passione.

Belen con Elio parrebbe aver trovato nuovamente il sorriso. I due, rima di mettersi insieme, sono stati amici: si conoscono da 10 anni. Lo ha sottolineato la stessa argentina pubblicando una vecchia foto con lui scattata molto tempo fa sul suo profilo Instagram.

La Rodriguez cambia di nuovo. Il settimanale chiarisce i motivi che avrebbero portato alla (definitiva?) rottura con il marito Stefano De Martino. “Si racconta che si siano lasciati perché lui era molto concentrato sulla carriera televisiva - scrive il giornale - Non aveva mai voglia di uscire (non condivideva lo stesso mondo di Belen) e stava con la moglie più che altro per il senso della famiglia”. Il loro legame "non è mai tornato come ai primi tempi”, così precisa il magazine.

Stando a Chi, Stefano non è mai uscito allo scoperto con altre per una ragione precisa: “non voleva un vero strappo con Belen e non voleva presentare a suo figlio una donna che non fosse quella della sua vita”. Lui e la moglie si sarebbero scontrati anche per i social: “Belen voleva pubblicare foto della coppia, Stefano era più trattenuto non perché si vergognasse di lei, ma proprio per una forma di pudore, se vogliamo anche professionale”. Questi i presunti motivi del crack. Ora lei, però, sorride grazie a Elio.