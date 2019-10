Belen Rodriguez: 'Sommersa da prodotti dopo la beauty routine. A saperlo cominciavo prima'

Belen Rodriguez fa un nuovo tutorial per le sue fan. Mentre spiega come illuminarsi il volto, confessa che dopo il primo video di beauty routine è stata sommersa dai prodotti di bellezza. E aggiunge. “A saperlo cominciavo prima”. La showgirl 35enne non aveva idea di quel che si sarebbe generato, ma era ovvio: con quasi 9 milioni di follower tutto quello che Belen mostra sul social diventa ‘oro’.

E’ in vacanza alle Maldive con il marito Stefano De Martino. Una vera e propria fuga d’amore la loro. Belen Rodriguez, però, non dimentica le ammiratrici. Galvanizzata dal successo del primo tutorial make up, con indosso solo il bikini, quando fuori è già notte, regala nelle sue IG Stories un nuovo racconto di beauty routine.

VIDEO

Mentre stende sul viso un illuminante portentoso, ammette: “Da quando ho fatto la beauty routine sono stata sommersa da prodotti”. E aggiunge. “A saperlo cominciavo prima”. Fino ad ora tutto quel che aveva usato per il trucco, lo aveva comprato lei, scovando nei suoi negozi preferiti ciò che le piaceva di più.

Adesso deve essere cambiato tutto. A casa di Belen i brand avranno inviato decine di nuovi prodotti, affinché lei li provi e poi ne parli nei tutorial, che, a quanto pare, non smetterà di fare: le sue ‘seguaci’ continuano a inondarla di complimenti. La Rodriguez stavolta ha fatto centro.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/10/2019.