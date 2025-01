La showgirl 40enne non si nasconde e parla degli ex, padri dei suoi due figli

In Amore alla prova - La crisi del settimo anno ammette: “Ci ho creduto”

Belen Rodriguez non si nasconde. Nell’ultima puntata di Amore alla prova - La crisi del settimo anno, su Real Time, la showgirl 40enne consola la concorrente del suo show, Claudia. La donna piange disperata dopo aver visto in un video il compagno Maurizio avvicinarsi a un’altra donna. L’argentina prova a calmarla e fa così rivelazioni personali sugli uomini. “Mi sono fatta prendere in giro un sacco di volte”, ammette. Fa riferimento ai figli, il pubblico a casa pensa, così, che potrebbe riferirsi ai padri di Santiago, 11 anni, e Luna Marì, 3, Stefano De Martino, il suo ex marito, e Antonino Spinalbese.

''Mi sono fatta prendere in giro un sacco di volte'': Belen consola la concorrente del suo show e fa rivelazioni personali sugli uomini

Claudia non crede ai suoi occhi, in lacrime esterna la grande delusione per il comportamento di Maurizio. Belen cerca di farle capire che vedere la verità è sempre la cosa migliore. “Non è meglio stare male, ma vedere la verità? Io preferisco così. Tu ti fai prendere in giro e non ti dai valore che dovresti. Io mi sono fatta prendere in giro un sacco di volte in passato e tante volte ci ho creduto”, le dice abbracciandola.

L'argentina prova a calmare Claudia e nel farlo parla degli ex

In Amore alla prova - La crisi del settimo anno ammette: “Ci ho creduto”

La Rodriguez aggiunge: “Non è un male, uno ci crede”. Poi sottolinea: “Lo fai per il bene dei figli”. E’ diventata più saggia, superando anche un periodo di depressione.

La showgirl è molto empatica

L’argentina ultimamente, ricevendo il Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia, ha affermato di stare benissimo da sola e non pensare affatto in questo momento a un nuovo compagno. Le delusioni passate l’hanno portata a ritrovare stabilità e a sentirsi centrata. Adesso va bene così.