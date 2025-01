Riceve la sorpresa dalla madre: le due fanno un appello, vogliono sapere se sta bene

La 48enne è devastata dalla scelta fatta da Manuel

Pamela Petrarolo versa un fiume di lacrime. Al GF, durante la sua “linea della vita”, l’ex volto di Non è la Rai racconta la triste vicenda del fratello Manuel. “E’ scomparso da un giorno all’altro, un grande dolore”, rivela.

''E' scomparso da un giorno all'altro, un grande dolore'': Pamela Petrarolo di 'Non è la Rai' racconta della triste vicenda del fratello

Alfonso Signorini mostra in diretta tv il video in cui la 48enne confida il dramma della sua famiglia: “Da due anni nella nostra famiglia è successa una cosa devastante, improvvisamente mio fratello non è più tornato a casa, non sappiamo nulla di lui. Mia mamma non è più mia mamma, è invecchiata 100 anni, lei e mio padre si stanno lasciando andare. C'è un grande dolore che copre tutto anche le cose belle”.

La 48enne al GF abbraccia la madre Cinzia: la famiglia da due anni vive questo dramma

“Lui faceva un lavoro normale, è scomparso da un giorno all’altro, è andato via una mattina e non è più tornato. Viveva con i miei genitori, ad un certo punto lo vedevamo più triste e pensieroso… Le abbiamo pensate tutte, che avesse fatto una scelta forzata oppure un orientamento sessuale diverso e ha pensato al giudizio e pregiudizio. Non riusciamo a rintracciarlo, non sappiamo niente di lui”, prosegue Pamela. “L’ultima volta lo abbiamo visto al funerale di mia nonna materna. I miei genitori hanno ricevuto dei messaggi sui social da lui, ma molto pochi in due anni”, aggiunge.

Pamela è devastata per la scelta fatta da Manuel e lo stesso la mamma

La Petrarolo si riguarda e piange. Il conduttore cerca di consolarla con una sorpresa. Lì è arrivata la madre Cinzia. Le due si abbracciano e continuano a versare lacrime. Alfonso chiede loro ancora notizie di Manuel. “Una storia molto dolorosa. Mio figlio non risponde, almeno una telefonata o un messaggio, niente. Forse non ci siamo accorti che c’era una sofferenza dentro di lui", spiega la donna.

“Io ho pensato anche a una forte depressione, anche dopo la scoperta della malattia di mio padre. E’ un dolore tanto grande, che non si può descrivere. Le abbiamo pensate tutte, che sia entrato in qualche setta o che abbia un orientamento sessuale diverso e se ne vergogni, che sia depresso…Non riusciamo a rintracciarlo”, sottolinea Pamela.

Le due fanno un appello: vogliono sapere se sta bene

Cinzia fa così un appello a chi le guarda in tv: “Gli mando messaggi anche di notte, visualizza e non risponde. Spero che qualcuno che lo conosce o lui stesso ci dia notizie. Vogliamo sapere se sta bene".