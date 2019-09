Belen e Stefano De Martino non rinunciano a una giornata di sole e mare. Per i due l’estate non è ancora finita! In auto la showgirl e il ballerino vanno a Napoli, al porto c’è la barca del 29enne, Santiago, ad attenderli per una gita a Capri da piccioncini.

Il sole di settembre è ancora più bello e romantico. Stefano De Martino, al timone della sua barca, raggiunge la splendida Capri. Belen intanto in bikini prende la tintarella, non dimenticando mai a fare le coccole al suo ‘capitano’. Relax totale e paesaggi incantevoli. La 34enne osserva attenta la natura che la circonda, i Faraglioni e le calette dell’isola che si possono raggiungere solo via mare.

Quando la fame di fa sentire, il pranzo è servito: per la coppia c’è un bel pesce al sale più altre squisitezze da assaporare, preparate e servite dal cuoco a bordo. E’ tutto magnificamente perfetto e speciale.

Belen e Stefano De Martino rimangono a Capri per tutto il giorno, tornano in porto con la barca solo al tramonto. L’argentina e il marito in serata vanno in un hotel extra lusso e dalla finestra osservano attenti i fuochi d’artificio in lontananza.

Qualcuno festeggia un matrimonio appena celebrato. Stefano dice ironicamente alla moglie: “Come vedi non ho badato a spese!”, come se i fuochi fossero solo per lei.

Ora che ha ritrovato l’amore e la sintonia con la donna della sua vita, la mamma di Santi, farebbe qualsiasi cosa per lei. Persino sposarla nuovamente: delle nozze bis, quelle per rinnovare i voti, si continua a parlare e sembrano a un passo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/9/2019.