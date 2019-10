Belen e Stefano De Martino scelgono Napoli per fare festa. Le celebrazioni per il compleanno del ballerino e conduttore di successo su Rai Due, che oggi, 3 ottobre, compie 30 anni, iniziano il giorno prima. La showgirl 35enne e il marito, con Santiago al seguito, hanno deciso di riunire le famiglie di entrambi e di portarle a fare una gita in barca da sogno.

Vanno in Costiera, a Punta Campanella. Con loro ci sono Veronica Cozzani, Gustavo Rodriguez, i genitori di De Martino, Enrico e Mariarosaria Scassillo, il fratello Davide e la sorella Adelaide con il fidanzato Yuri Salemme e alcuni altri. Insieme si divertono un mondo, poi in serata arriva anche il super party.

Il ritorno di fiamma dell’argentina e del napoletano ha fatto miracoli. E’ la prima volta che tutti si riuniscono in pace ed armonia. I vecchi attriti causati dalla separazione tra Belen e Stefano De Martino sono ormai un lontano ricordo. Ci sono solo sorrisi sui volti di ognuno di loro.

Sul mega motoscafo di Stefano De Martino, al timone dell’imbarcazione, si respira un’atmosfera speciale. Si ride, si ascolta la musica, si guarda il panorama mozzafiato della costa campana.

Per pranzo si getta l’ancora e si va al ristorante. Tutti si accomodano intorno a un’enorme tavolata. Per ognuno dei commensali c’è una portata succulenta. Menù di pesce e brindisi a non finire.

La giornata che precede il compleanno di Stefano De Martino non è ancora finita, anzi. In serata si va in un resort a cinque stelle, dove è stata organizzata la cena insieme agli altri per fare festa. Le famiglie riunite si accomodano ai tavoli. Anche qui si continua a mangiare e soprattutto si balla. A mezzanotte ci sono gli auguri da fare a Stefano, ora trentenne.

E’ una giornata speciale, unica, che inneggia ai sentimenti veri, quelli che non passano mai di moda. Belen e Stefano De Martino si scatenano. Ora che si sono ritrovati, che hanno scoperto quanto è profondo il sentimento che li lega, vogliono accanto solo gli affetti più cari e veri. E desiderano fortemente che tra le loro famiglie tutto sia perfetto e che non ci siano più dissapori o screzi inutili.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/10/2019.