''Perdono perché scordo, non perché sono buona'': Belen in tv spiega che avrebbe voluto avere meno 'corna'

La showgirl 39enne lo confessa ad Alessandro Cattelan a Stasera C’è Cattelan su Rai2

“Sto per compiere 40 anni, sono molto contenta, credo che prima fossi parecchio scema”

Belen Rodriguez finalmente si accomoda nello studio di Stasera C’è Cattelan, su Rai 2. Alessandro, il padrone di casa, le sottolinea: “Ce l’abbiamo fatta, e pensare che dovevi essere la prima ospite della prima edizione”. La showgirl replica: “Pensa, non me l’hanno permesso ed ero molto dispiaciuta. Io sono una tua grandissima fan”. In tv l’argentina spiega, senza problemi che avrebbe voluto avere meno ‘corna’. “Perdono perché scordo, non perché sono buona”, rivela.

"Se ti avessi chiesto nel 2014 i tuoi progetti per i prossimi 10 anni, cosa mi avresti risposto?”, le domanda il conduttore. “Avevo già un figlio. Santi era nato. Ho grandi problemi di memoria, attento alle domande che fai perché potrebbero non essere vere le risposte, però la responsabilità sarà sempre tutta mia. Ti avrei risposto figli, ma in realtà la vita che sto facendo solo con meno corna”. Il pubblico ride, anche Cattelan è divertito dalla sua estrema sincerità.

"Sono una persona ottimista e soprattutto sono una persona che scorda - aggiunge Belen - Io non perdono perché sono buona, ma perché scordo quello che mi hai fatto. Mi arrabbio lì per lì, poi una volta che sfogo, sdrammatizzo e poi basta”.

Sono i suoi ultimi mesi da 39enne, in merito al suo prossimo compleanno, uno di quelli importanti, la Rodriguez dice: “Sto per compiere 40 anni, sono molto contenta. Sinceramente credo che prima fossi parecchio scema, ora lo sono molto di meno. Parlo dell’esperienza. Io sono sempre stata una persona che credeva di essere molto matura, ho sempre fatto molto l’adulta. Adesso che sto per compiere 40 anni mi rendo conto che facevo finta di essere già adulta”.

Belen aggiunge: “Sto cercando di tornare un po’ ragazzina. prima ero tanto carica di responsabilità. E’ arrivato un momento nella mia vita in cui non ne volevo più, non resistevo più e ho avuto un crollo gigantesco. Adesso invece che so che le responsabilità vanno portate a termine, rimane proprio questo: essere responsabili e maturi, ma non dimenticare mai il bambino che c’è dentro di noi e farlo giocare sempre”.

Cattelan le chiede delle nozze imminenti della sorella, che il 30 giugno sposerà Ignazio Moser. “Ceci ha 6 anni meno di me, 33 (in realtà il 18 marzo ne ha compiuti 34, ndr). Se le ho dato consigli? Di non farlo”, ironizza lei.

Poi Belen cita l’ex marito De Martino, senza fare nomi però. L’ex ballerino di Amici in un video social aveva dato dei presuntuosi a chi decideva di andare a nozze, concludendo: “Vivete assieme, ma non sposatevi”. “L’altro giorno ho sentito una cosa divertente, che il matrimonio è diventato quasi per i presuntuosi… sì perché c’è uno studio che dice che l’85% della popolazione divorzia e quindi pensare di far parte di questo 15% che rimane è molto presuntuoso. Perciò Cecilia, sei molto presuntuosa, però fai bene”, chiarisce. Ma immediatamente dopo precisa: “…Sto scherzando. Io non credo tanto nelle promesse, ma credo in un rapporto di lunga durata, di rispetto, di sincerità e soprattutto lo sogno”.

Parla di Santiago, che ha compiuto 11 anni e porterà ad EuroDisney nel weekend. Sulla gestione dei soldi guadagnati la Rodriguez ammette: “Con i soldi sono un grandissimo disastro, ho speso molto di più di quello che avrei potuto fare. Sono molto generosa. Quando me ne sono arrivati tanti, se non avessi avuto la mia Antonia Achille (la sua assistente e socia, ndr), non avrei saputo gestirli e in più non ho dato il valore giusto al denaro. Ho sempre invitato tutti gli amici, preso casa… Se qualcuno se ne approfittava? E’ capitato anche questo”.