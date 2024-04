L’ex Miss Italia 1993 in tv a La Volta Buona torna sull’anoressia

Dall’ex Marco Bocciolini ha avuto due maschi, Tommaso e Gregorio, nati nel 2005 e 2008

La 50enne ora è felicemente sposata con David Liccioli, a cui ha detto di sì nel 2017

Arianna David parla dei disturbi alimentari anche da Caterina Balivo, dopo aver affrontato l’argomento riguardante l’anoressia, di cui è vittima da quasi 30 anni, da Bruno Vespa e dopo gli insulti ricevuti dagli hater sul social. “Per fortuna non ho figlie femmine, si sarebbero rovinate con me”, dice a La Volta Buona, quasi ripresa dalla conduttrice che replica: “Dai, non dire così”. L’ex Miss Italia 1993 però ribatte: “Le femmine ti copiano”. La 50enne è madre di due maschi, Tommaso e Gregorio, nati nel 2005 e 2008. Sono il frutto dell’amore con l’ex compagno Marco Bocciolini. Ora è felicemente sposata con David Liccioli, con cui ha detto di sì nel 2017.

''Per fortuna non ho figlie femmine, si sarebbero rovinate con me'': Arianna David parla dei disturbi alimentari anche dalla Balivo

Tutto è iniziato quando è stata eletta la più bella d’Italia. “E’ incredibile rivedere le immagini di quando ho vinto Miss Italia; la percezione del mio corpo non so come sia cambiata, ero talmente ragazzina, spensierata e pura; non sporcata dalle cose che mi sono accadute nella vita. Quando si cresce non accadono solo belle”, spiega Arianna.

Da quel momento in poi sono iniziati i disturbi alimentari: “Le prime volte sono state durante l’anno di Miss Italia, diciamo che sei la prima donna e io non ero pronta, non è nel mio carattere. Io ho partecipato per curiosità, già lavoravo in televisione; l’avevo presa come un gioco. Vincere il concorso è stato traumatico, non ero pronta ad essere al centro dell’attenzione e ad essere perfetta…”. Il giudizio delle persone è stato determinante: “Dopo un po’ ti guardi allo specchio e pensi: ‘Ma avranno ragione queste persone?’, invece poi ti rendi conto che così male non sei, che sono gli altri ad essere idioti a parlare di come ti vesti, se sei magra oppure no, lasciamo essere le persone ciò che vogliono…”.

L’ex Miss Italia 1993 in tv a La Volta Buona torna sull’anoressia



Anche la fine dell’amore con Bocciolini e le difficoltà del momento hanno contribuito a rendere Arianna fragile: “Torno a Roma con i miei figli ancora piccoli per ricominciare una vita da sola, con grande responsabilità e un padre in quel momento molto assente. Devi fare delle scelte, andavo avanti con i soldi messi da parte ma se poi non lavori ad un certo punto finiscono. Mi sono rimboccata le maniche e con tante difficoltà…”.

La Balivo vuole sapere cosa ne pensassero i figli del suo regime alimentare ferreo e scarno. “I miei figli sono abituati a vedermi in un regime alimentare molto severo… Loro ci scherzano… Per fortuna non ho due figlie femmine perché se no si sarebbero rovinate con me…”. Arianna motiva la sua frase piuttosto forte: “Le femmine ti copiano…”.

La David torna sugli attacchi e le cattiverie che l’hanno investita sul social. Lei in tv ha detto solo la verità e chiarisce: “Non si guarisce mentalmente, mi hanno scritto una marea di persone che mi hanno detto di aver raccontato la verità. Puoi stare bene anche 15 anni, poi magari succede qualcosa e ti attacchi al cibo”. Infine conclude: “Parlo della mia esperienza… Ho passato dei periodi bellissimi, poi ho avuto delle situazioni non belle e ci sono ricaduta".