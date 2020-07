Erano ben 5 mesi che non si vedevano in carne ed ossa. Finalmente Benjamin Mascolo e Bella Thorne hanno potuto riabbracciarsi. Il cantante italiano, noto grazie al duo ‘Benji e Fede’, e la diva americana sentivano moltissimo la mancanza l’uno dell’altro. La loro relazione infatti procede a gonfie vele e i sentimenti sono fortissimi. Quindi hanno fatto di tutto pur di poter essere di nuovo fianco a fianco. Gli ostacoli erano tanti, visto che Benji non può entrare negli USA a causa delle restrizioni ai viaggi internazionali e Bella invece non ha possibilità di varcare i confini italiani per lo stesso motivo. Così la coppia si è data appuntamento in Messico, più precisamente a Cabo San Lucas, non distantissimo dalla California.

Bella, che sul social ha decine di milioni di follower, ha voluto condividere alcune immagini della reunion. Accanto ad una serie di scatti che la ritraggono abbracciata al suo “biondo”, ha scritto: “Ci siamo riuniti dopo 5 mesi ed è bellissimo. Ora dove dovremmo andare? Visto che Ben ancora non può entrare negli Stati Uniti e io non posso andare in Italia a meno che non abbia un permesso di lavoro lì…”. Mascolo ha commentato: “Qualsiasi posto del mondo è stupendo con te”.

Anche il 27enne emiliano ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui appare mentre bacia la ex stellina della Disney oggi 22enne: “Il mio cuore sta esplodendo, mi sei mancata tantissimo”. Al che Bella ha prontamente replicato: “Ti amo tantissimo, sei la mia stella”.

Scritto da: la Redazione il 8/7/2020.