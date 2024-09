''E' dal giorno dopo che ho partorito che mi chiede questa sorellina'': Bianca Atzei rivela in tv che il compagno Stefano vorrebbe già un altro figlio

La cantante 37enne a La Volta Buona riceve un videomessaggio inaspettato da Corti

Parla anche del matrimonio con l’inviato de Le Iene 39enne, già padre di Gabriele, 17 anni

“Per 3 anni abbiamo cercato Noah, un percorso importante, segnato anche da un’interruzione dolorosa. Ma poi è arrivato: bellissimo”, racconta Bianca Atzei, parlando della nascita del figlio, venuto al mondo il 18 gennaio 2023. Emozionata la cantante in tv rivela che il compagno Stefano Corti vorrebbe già un altro figlio. Lui è già padre di Gabriele, nato da una precedente relazione, 17 anni. A La Volta Buona confessa: “E' dal giorno dopo che ho partorito che mi chiede questa sorellina!”.

Mentre si racconta, ospite di Caterina Balivo, arriva a sorpresa il videomessaggio del fidanzato 39enne “Ciao amore, so che non ti aspettavi questo videomessaggio. Ti volevo raccontare una cosa: questa mattina ho accompagnato nostro figlio all’asilo ed è successa una cosa molto tenera… Lui mi ha chiesto: ‘Papà, è vera la promessa che ci ha fatto ieri la mamma?’. E io: ‘Quale?’. ‘Ha detto che ci farà una sorellina’. E io: ‘Certo! Amore la mamma non raconta mai le bugie’. E’ stato veramente un bel momento e sono qui per ricordartelo. Sappi che sia io che Noah ti amiamo e non vediamo l’ora che arrivi questa sorellina”.

Bianca ride, è stupida e divertita: “Cosa c’è da capire? Intanto Noah non parla ancora, quindi è impossibile che glielo abbia chiesto. Stefano è dal giorno dopo che ho partorito che mi chiede questa sorellina, però con calma. C’è tempo. Bisogna ancora riprendersi. Bisogna anche lavorare, riprendersi un po’ la propria vita, conciliare lavoro e famiglia: non è facile”. La Balivo ribatte: “Se con uno è difficile, con due è impossibile…”. “Quindi, caro Stefano, come dice Caterina, è impossibile”, sottolinea allora Bianca.

“Ma no, volevo dire che con due la rete di aiuti deve aumentare…”, puntualizza la conduttrice. “Eh, ma lui dice di no. Stefano è molto presente e bravo, si occupa del bimbo, è un bravo papà. Io non ho rinunciato al mio lavoro, tra l’altro cantare mi fa star bene. Sono fortunata, ho il supporto dei miei genitori, mi aiutano moltissimo con Noah. Stefano pensa che, dato che Noah è molto tranquillo e pacioso, anche il secondo sarà così, invece non è scontato”, chiarisce ancora la 37enne.

Poi si passa al capitolo nozze. Bianca a proposito dei fiori d’arancio svela: “Prima di Noah tenevo molto di più al matrimonio, ora siamo una famiglia meravigliosa, non mi manca nulla, sto bene, ho chiuso un po’ il cerchio. Ovviamente indossare l’abito bianco fa sempre piacere. Chiederlo io? No, io non sono moderna, sono all’antica… Vorrei anche la serenata”.