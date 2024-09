Il regista turco 65enne e Pontesilli sono una coppia da ben 23 anni, il sì nel 2016

Al cinema il 19 dicembre arriva il suo ultimo film, Diamanti, in cui recitano 18 attrici

Posa in cover con le 18 attrici protagoniste del suo nuovo film, Diamanti, che si svolge dentro una sartoria romana alla fine degli anni Settanta. Sarà al cinema dal 19 dicembre. Ferzan Ozpetek nella lunga intervista a Vanity Fair si racconta e parla anche del compagno Simone, di unioni civili e figli. Il regista turco 65enne e Pontesilli sono una coppia da ben 23 anni, il sì è arrivato nel 2016.

''In ventitré anni abbiamo dormito separati forse solo cinque notti'': Ferzan Ozpetek parla del compagno Simone, di unioni civili e figli su Vanity Fair. Il regista posa in cover con il cast del suo ultimo film, Diamanti

Ozpetek svela l’incontro con Simone: “Uscivo da una relazione di diciannove anni e avevo appena finito Le fate ignoranti. Un amico mi invita a un brunch e ci vado controvoglia. A un certo punto mi dice di andare a un tavolo dove c’erano alcuni uomini. Mi siedo di fronte a Simone e mi dico, dentro me: ‘Questa è la persona della mia vita, devo fare di tutto per averlo’. Ogni tanto lui mi guardava, quindi chiedo alla mia amica se gli piaccio e lei mi dice che lui non mi aveva nemmeno riconosciuto e che quando gli avevano detto chi fossi rispose che non gli interessava stare con uno famoso. Ci siamo rivisti altre tre volte: l’ultima sono riuscito a chiedergli il numero di telefono”.

"Penso che da quella sera, e sono passati ventitré anni, abbiamo dormito separati forse solo cinque notti - continua Ferzan - Simone è mio padre, mio figlio, il mio amante, il mio migliore amico. E, come diceva la grande Raffaella Carrà, quando si spegne il fuoco del sesso, arriva la tenerezza. E la tenerezza è il vero senso dell’amore”.

Il 65enne e Pontesilli sono una coppia da ben 23 anni, il sì nel 2016

Lui non lo definisce mai con la parola ‘marito’ e spiega il motivo: “Perché la parola marito non mi piace. E nemmeno matrimonio: preferisco unione civile. E’ più bella. Simone è la mia vita. Però io mi innamoro spesso di altri uomini e di altre donne. Fa parte della mia passionalità. Sto leggendo un libro su Fellini che analizza il suo rapporto con Anna, una relazione di venticinque anni, vissuto insieme a quello con Giulietta, la sua vera compagna di viaggio”.

Quando gli si domanda se in amore sia, quindi, come Fellini, Ozpetek replica: “No. Però penso sia una cosa da registi appassionarsi, aprirsi alle emozioni e ai sentimenti. Ma non vado a letto con le mie passioni. E’ piuttosto un’intesa bellissima”.

Ferzan e Simone non hanno mai voluto avere figli: “No. Mai. Perché io mi sento un figlio. E perché mi piace fare più lo zio che il padre. Una volta una nostra amica molto intima ci ha chiesto se volevamo donarle il nostro seme. Ho detto di no”.