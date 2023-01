La cantante stamani, 18 gennaio, a Milano ha dato alla luce il suo primo figlio

Stefano Corti, il compagno, al suo fianco in ospedale: arriva la felicità

Bianca Atzei stringe forte al petto il suo primo figlio: è nato Noa Alexander, la cantante 35enne è finalmente mamma. L’annuncio del parto arriva sul social con la prima foto a tre, in cui c’è anche il neo papà, Stefano Corti, 37 anni, super inviato de Le Iene.

Bianca Atzei finalmente mamma, è nato Noa Alexander: l'annuncio e la prima foto a tre

Bianca ha desiderato immensamente questo figlio dopo che la sua prima gravidanza era terminata tragicamente con un aborto spontaneo. Nell’annunciare la dolce attesa aveva confessato: “Sento una felicità immensa e questo mi dà un'energia incredibile”. Parlando della perdita del primo bebè aveva detto: “Non è stato facile all'inizio, per molti mesi non ne ho parlato e non mi sentivo pronta. Ogni volta che Stefano provava anche a chiedermelo, io non mi sentivo di affrontarlo e riprovare. Poi è successo, naturalmente, il desiderio, il ritornare a sperarci ad andare avanti e volerlo profondamente. So quando puoi sentirti affondare, a pezzi. Però dobbiamo prima stare bene noi, interiormente e vale per tutto, Altrimenti non riusciremo mai in niente”.

Ieri sera la 35enne e il compagno Stefano Corti si sono recati alla Clinica Mangiagalli di Milano per il parto

Sono stati mesi intensi, in cui la Atzei e il compagno hanno goduto di ogni istante col pancione. L’artista ha dato alla luce il bambino alla Clinica Mangiagalli. Nel condividere lo scatto col figlio, entrambi scrivono: “Finalmente”.

La cantante ha desiderato immensamente questo bambino, nonostante l'aborto spontaneo avuto in passato

Ieri sera i due si sono recati con la borsa pronta in ospedale. Solo poche ore prima lei nelle sue IG Stories, dove improvvisava duetti esilaranti con Corti, inquadrando forse per l’ultima volta in pancione ormai enorme, scriveva: “Noa Alexander sei il mio desiderio più puro e più grande. Quanto ti sto aspettando non lo immagini”. Ora il piccolo è con lei.