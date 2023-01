Sanremo 2023 prende il via: Amadeus con Chiara Ferragni e Francesca Fagnani sul set per lo shooting, foto

Insieme a loro anche Chiara Francini e Gianni Morandi

Sanremo 2023 scalda i motori e prende ufficialmente il via. Amadeus e le co-conduttrici della kermesse, insieme a Gianni Morandi, co-conduttore e pure super ospite, si ritrovano sul set per lo shooting del festival, che andrà in onda su Rai Uno da martedì 7 febbraio per cinque serate: la finalissima sarà sabato 11 febbraio. Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Chiara Francini sorridono entusiaste nel selfie che la moglie di Fedez, scelta per presentare la prima e l’ultima serata, condivide sul social. All’appello manca solo Paola Enogu, famosa pallavolista italiana 24enne, anche lei chiamata da ‘Ama’ per affiancarlo all’Ariston.

Amadeus ha preso le sue decisioni e Sanremo 2023 si annuncia spettacolare, con tanti Big di peso in gara, che raccolgono consensi sia tra il pubblico adulto che quello dei giovanissimi, Gianni Morandi, l’eterno ragazzo ora 78enne, al suo fianco per tutto il festival, anche protagonista sul palco con Al Bano e Massimo Ranieri per una sera, e donne conosciutissime co-conduttrici a supportarlo.

Chiara Ferragni, fashion blogger e imprenditrice 34enne di fama mondiale, aprirà il festival l’8 febbraio e lo concluderà l’11. Il mercoledì sera, il 9, sul palco ci sarà, invece, la giornalista e compagna di Enrico Mentana, conduttrice di Belve, Francesca Fagnani, 44 anni; il giovedì sarà la volta della sportiva Paola Enogu, il venerdì di Chiara Francini, attrice 43enne.

“Ciao guys, ieri a Parigi ho fatto i fitting per Sanremo, poi vi svelerò i brand che indosserò, spero vi piaceranno. Oggi le foto sul set: bellissimo!”, svela la Ferragni nelle sue storie sul social. E’ felice di aver accettato: ha scelto di devolvere il suo intero compenso, circa 100mila euro, a un’associazione contro la violenza sulle donne.