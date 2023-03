Bianca Atzei festeggia il primo compleanno da mamma con una festa a sorpresa: foto

Stefano Corti con la complicità degli amici più cari, la fa rimanere a bocca aperta

Tra gli invitati anche Beatrice Valli, agli sgoccioli con la gravidanza, e Marco Fantini

Bianca Atzei rimane a bocca aperta quando fa il suo ingresso al ristorante Cera a Milano. La cantante festeggia il suo primo compleanno da mamma con una festa a sorpresa. Stefano Corti, il compagno 37enne, ha organizzato un party con i fiocchi per la donna che ama e che l’ha reso per la seconda volta padre. Ha riunito tutti gli amici più cari di Bianca per celebrare i suoi 36 anni.

La neomamma non se l’aspetta: compie gli anni l'8 marzo. Per lei la Festa della Donna ha sempre avuto un sapore tutto speciale, stavolta ancora di più, grazie al calore che la circonda. Allo scoccare della mezzanotte tutti gli inviati le fanno gli auguri: c’è un’esplosione di gioia intorno, tra brindisi e risate.

La cantante è nata l'8 marzo: compie 36 anni

Anche Beatrice Valli, ormai agli sgoccioli con la quarta gravidanza, è alla festa, accompagnata dal suo Marco Fantini. Tutti applaudono la Atzei, che vive giornate di grande euforia, grazie al piccolino che al messo al mondo lo scorso 18 gennaio con parto cesareo. Recentemente l’artista ha mostrato a tutti la cicatrice rimasta sul basso ventre e ha scritto: “Dopo un cesareo la tua pancia non va via subito e rimane una cicatrice sul corpo. Molte donne non si accettano e guardarsi allo specchio fa male. Ma da quel taglio hai potuto dare luce a una nuova vita e solo una donna può capire un’altra donna che diventa mamma”.

Noa Alexander le ha lasciato sul corpo “il segno più bello della vita”, parole sue. Bianca è al settimo cielo e si diverte. Corti, già padre di Gabriele, 14 anni, nato da una precedente relazione, le sta accanto in ogni istante. Per il compleanno dell’amata ha fatto sì che tutto fosse perfetto: i due si baciano sempre più innamorati.