La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si sfoga usando la sua proverbiale ironia

E’ al nono mese, non manca ormai molto al parto, ma sul social c’è chi non ne può più dei suoi post sulla gravidanza, che a molti pare ormai 'infinita’. Gli hater non mancano e così Aurora Ramazzotti, usando la sua proverbiale ironia, replica: si sfoga senza freni. “Sei stufo tu? Figurati io che invece di camminare, rotolo, non so se me la farò addosso e ho flatulenze inaspettate!”, ribatte nelle sue IG Stories a chi le punta il dito contro.

Aurora Ramazzotti e la gravidanza 'infinta': ''Invece di camminare rotolo, non so se me la farò addosso e ho flatulenze inaspettate''

La 26enne ha un pancione esplosivo, porta in grembo un maschietto, per la gioia del fidanzato, Goffredo Cerza, e dei nonni. Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non vedono l’ora di abbracciare il bebè, così come, pure, Francesca Romana Malato e il marito Fabio Cerza. Purtroppo i maligni non mancano mai. L’influencer e conduttrice su Instagram ogni giorno racconta la sua dolce attesa, ma c’è chi le sottolinea, sarcastico: “Sei incinta da 6 anni o sbaglio?”.

Aurora decide di controbattere al commento del follower. “A quelli che vedono dei post e scrivono: ‘Che palle, questa sembra incinta da una vita, che due coglio*i’… Ma, dovete portarlo voi?”, dice, riferendosi al pancione che inquadra in primo piano con lo smartphone. “Se voi sentite il peso…allora lo capisco. Anche io mi sono rotta, ma allora per che cosa ‘che palle’?”, sottolinea ancora.

“Poi uno può pensarlo, per carità. Anche a me è capitato in passato con le gravidanze degli altri, perché effettivamente è tanto tempo - sbotta ancora Aury - Ma perché mi devi scrivere: ‘Che palle, sono stufo’. Ma tu sei stufo? Mi viene da ridere, magari sono stufa io che quando cammino sembro Pingu e quando mi alzo dal letto e non so se mi rotolerò per terra o mi pisc*rò addosso. E che ogni momento è buono per della flatulenza inaspettata”. “Sono stufa io eh!”, conclude lapidaria.