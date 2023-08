''Ora la mia vita è completa'': Bianca Balti fa un annuncio sulla figlia più grande

Matilde, 16 anni, a causa di un periodo buio della modella, aveva scelto di vivere col padre

Bianca Balti risponde alle domande dei fan e rivela la sua grande gioia. E’ al settimo cielo. “Ora la mia vita è completa”, rivela. Tutto merito della sua figlia più grande. La top model fa un annuncio che riguarda la ragazza.

Matilde, 16 anni, traumatizzata da un periodo buio della Balti, in cui abusava di alcol e droga, quando aveva circa 6 anni aveva scelto di vivere col padre, Christian Lucidi. “E’ stato uno dei momenti più brutti della mia vita. Mi ha fatto tanto male. Non mi drogavo già da tre anni. Ma ho capito che Matilde non era pronta a perdonarmi - aveva raccontato Bianca ospite di Luca Casadei nel podcast One more Time a gennaio scorso - Adesso abbiamo un ottimo rapporto. E mi dice che non voleva vivere con me, perché ero un casino. Allora però è stata durissima capire che, al di là degli sforzi che avevo fatto per cambiare, il male che le avevo fatto l’aveva portata a fare questa scelta”. Ora, però, ha cambiato idea.

La 39enne, mamma pure di Mia, la secondogenita di 8 anni nata dalla relazione con Matthew McRae, quando le domandano quale sia la cosa che più le manca nella vita, rivela: “Nella vita mi manca il coraggio di ammettere che non mi manca niente. Perché quando penso alle cose che mi mancano, mi vengono in mente soltanto le cose che la società mi ha convinto debba avere. La mia vita è completa. Soprattutto da quando Matilde è tornata a vivere con me”. E aggiunge: “Dopo 7 anni trascorsi a Parigi col padre, si è trasferita da me a Los Angeles”.

Alcuni credono che la ragazzina, bellissima abbia già fatto dei ritocchini. La modella ribatte: “Ragazzi, ma ha 16 anni appena compiuti! Ma che ritocchi?! Si trucca, si fa i capelli, si veste valorizzandosi. Ma è bella così. Dovete farvene una ragione”.

La Balti confida anche come si senta a più di sei mesi dalla mastectomia preventiva a cui si è sottoposta: “Benissimo! Le mie tette sono bellissime. E non ho alcun fastidio. E mi sento molto più tranquilla. Mi raccomando, se avete familiarità con tumori al seno e alle ovaie, considerate di sottoporvi a test genetici. La prevenzione è importantissima!”.

Nell’autunno 2020 ha smesso di fumare grazie all’ipnosi, ma quest’estate, trascorrendo due mesi in Europa a fare festa, pur lontana da alcol e droghe, ha ripreso in mano la sigaretta. Ora, tornata a Los Angeles, ha smesso di nuovo da due settimane senza problemi. Bianca incrocia le dita.