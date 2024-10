La modella condivide il momento in cui accorcia visibilmente la chioma prima di iniziare la chemio

La 40enne lancia il suo messaggio: “Coraggio a chi come me sta iniziando la terapia”

Oggi, 14 ottobre, è il giorno in cui comincia il suo difficile percorso di cura dopo la scoperta del cancro alle ovaie al terzo stadio e dell’operazione d’urgenza per rimuoverlo. Bianca Balti ha deciso di cambiare look e tagliare i capelli molto più corti prima di iniziare la chemio. Sul social condivide il momento in cui accorcia visibilmente la chioma e lancia il suo forte messaggio: “Coraggio a chi come me sta iniziando la terapia”. La 40enne lo fa senza perdere il sorriso e soprattutto la speranza che tutto vada bene.

Bianca Balti ha deciso di cambiare look e tagliare i capelli molto più corti dopo la scoperta del cancro: guarda

Bianca sta combattendo la sua battaglia, come scrive nel suo post, “un passo alla volta”. Prima di cominciare la cura saluta i suoi lunghi capelli castani e opta per un caschetto corto. E’ l’hair stylist Ezio Diaferia l’autore del taglio: lei lo ringrazia enormemente.

La modella 40enne saluta la sua lunga chioma castana

Prima di iniziare la chemio, oggi, 14 ottobre, opta per un caschetto e lo fa sempre col sorriso sulle labbra

Il suo corpo è segnato dalle cicatrici sotto il seno a causa della mastectomia preventiva, fatta per ridurre il rischio di tumore dopo aver scoperto di essere portatrice della mutazione genetica BRCA1. Adesso c’è pure la lunga cicatrice sull’addome. Il tumore all’inizio l’ha terrorizzata. Poi la Balti ha deciso di cambiare registro. “La vita è bella”, è diventato il suo mantra. E’ consapevole che il suo sarà un viaggio lungo, traumatico, complicato, ma vuole battere la malattia. Nelle sue storie scrive: “Coraggio a chi come me sta iniziando la terapia”.