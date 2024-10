''Sono chichissima'': Bianca Balti non perde la passione per la moda durante la chemio, 'fit check' anche per andare dal medico

Mostra il suo abbigliamento pezzo per pezzo prima di uscire di casa a Los Angeles

La top model 40enne è pazza del suo caschetto corto: ha tagliato i capelli prima di cominciare la terapia

Bianca Balti, nonostante il tumore alle ovaie dal terzo stadio da sconfiggere, non mostra alcun cedimento. La modella non perde la sua passione per la moda neppure durante la chemio, appena cominciata. Fa un vero e proprio ‘fit check’ pure per andare dal medico, che l’aspetta per una visita. “Sono chicchissima!”, esclama nelle sue storie. Ai tanti follower che la seguono regala un altro messaggio super positivo.

La 40enne mostra ai fan il suo abbigliamento pezzo per pezzo. “Ciao! Adesso faccio il fit check per andare dal dottore - esordisce - Mi sento super cute. Ho questa bellissima maglietta di The Attico che finalemente mi è arrivata da Milano, era della sfilata. Poi ho questi pantaloncini, mutande che uso come pantaloncini per uscire, di Skims. Ai piedi ho queste Nike Jordan, cute”.

Bianca di avvicina alla telecamera dello smartphone e, parlando dell’accessorio per i capelli, continua: “Ho la fascetta. Comunque ragazzi come sono belli i miei capelli corti! Come mi piacciono…! Mi piacciono tantissimo”. Infine prende l’ultimo pezzo del suo outfit: “Per completare il look ho questa bellissima borsa di Bottega Veneta. Scusate, che chiccheria è questa per andare dal dottore oggi?! E poi ho un maglioncino perché oggi c’è un tempo di cacca. Lo ho da un sacco di tempo, è di cashmere, ha un bel collo”. Poggia il capo sulle spalle e si fa vedere fashion.

Nonostante il tumore alle ovaie, regala un messaggio super positivo

Bianca in auto porta la mascherina

Una volta salita in auto, con la mascherina sul viso, la Balti mostra il cielo grigio. “Volevo darvi prova del tempo di cacca oggi a Los Angeles, così vi sentite meglio voi che siete a Milano. C’è un tempo di cacca anche qui”, sottolinea.