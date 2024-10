Sara Barbieri, incinta di Fabrizio Corona, mostra il pancione che cresce: selfie allo specchio all'ottavo mese, guarda

Manca sempre meno al parto: la 24enne si fa vedere con il ventre ancora una volta scoperto

Il parto è previsto per fine dicembre: ha già acquistato una grande quantità di abitini per il neonato

Non vede l’ora di conoscere il suo bebè. Sara Barbieri, incinta di Fabrizio Corona, mostra il pancione che cresce. La 24enne si regala un selfie allo specchio all’ottavo mese di gestazione. E’ orgogliosa delle sue forme da mamma. A fine dicembre partorirà un maschietto, il suo primo figlio, il secondo per il 50enne, padre di Carlos Maria, 21 anni, avuto dall’ex moglie Nina Moric.

“Welcome eight month”, scrive la modella. Indossa una maglietta nera corta a maniche lunghe e pantaloni comodi a vita bassa. E’ in formissima: è solo il suo ventre a essere diventato più prominente.

Fabrizio è entusiasta della gravidanza della compagna con cui sta insieme da due anni. Adora accarezzarle il pancione. Sul social al figlio secondogenito dedica parole dolci: “Capisco che hai voglia di vedere il mondo, ma è ancora presto. Per il momento lasciati scaldare dall’amore della tua mamma e del tuo babbo. Il mondo può’ attendere ancora un pochino… Ora tu in mano mia, domani io in mano tua”.

Il parto è previsto per fine dicembre: ha già acquistato una grande quantità di abitini per il neonato, il compagno l'ha amorevolmente presa in giro per questo

Più volte nelle sue storie l’ex re dei paparazzi ha preso in giro la sua Sara per la quantità di abiti già acquistati per il neonato: la Barbieri non ha badato a spese per il piccolo, comprando tantissime tutine e completini. In realtà Corona è teneramente colpito dall’amore che la ragazza, giovanissima, mostra per la nuova vita che arriverà e regalerà a lui, dopo le vicende che lo hanno coinvolto e la prigione, una nuova fetta di esistenza diversa, più matura e consapevole. Così almeno promette.