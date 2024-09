A Los Angeles riprende a uscire di casa: con lei la mamma e il papà che adora

“La convalescenza sta andando bene, non preoccupatevi per me perché non sono preoccupata”

Bianca Balti si fa vedere vestita di tutto punto, super fashion, in strada. Dopo l’intervento per rimuovere le ovaie, fatto d’urgenza dopo aver scoperto per caso, durante in controllo a causa di forti dolori addominali della presenza di un cancro al terzo stadio, tornata a casa, accanto ai suoi genitori arrivati dall’Italia per starle accanto, non perde il sorriso. Aggiorna i fan sulla lotta al tumore e si mostra felice. “Il 14 comincio la chemioterapia, prima inizio e prima finisco”, svela la 40enne.

''Il 14 comincio la chemioterapia, prima inizio e prima finisco'': Bianca Balti aggiorna sulla lotta al tumore e si mostra felice

La top model non vuole assolutamente compiangersi. Desidera trasmettere positività lanciando così anche un grande messaggio sociale a chi, come lei sta combattendo una battaglia per sconfiggere ‘l’intruso’. "Piccolo aggiornamento perché me lo chiedete - scrive nelle sue storie - La convalescenza sta andando bene e il 14 (ottobre, ndr.) inizierò la chemioterapia. L’ho scoperto oggi e sono super felice, perché ora posso iniziare a pianificare. E ADORO pianificare ahahaha”.

La Balti poi immediatamente aggiunge: “Inoltre, prima inizio prima finirò! Grazie mille per i dolci messaggi! In realtà sto bene. Non preoccupatevi per me perché non sono preoccupata! Sono solo molto seccata perché avevo piani MOLTO diversi per il prossimo futuro… Ma ehi, l'accettazione alla fine mi renderà onore”. La musa di Dolce e Gabbana è una vera guerriera, lo fa anche per le due figlie: è madre di Matilde, 17 anni, avuta da Christian Lucidi, e Mia, nata nel 2015 dalla relazione con il secondo marito Matthew McRae.