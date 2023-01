Bianca Balti mostra le cicatrici dopo l’intervento di rimozione dei seni: foto

La supermodel italiana ha condiviso alcune foto in concomitanza con l’arrivo dell’anno nuovo

All’inizio di dicembre si è sottoposta ad una doppia mastectomia preventiva

Bianca Balti ha deciso di mostrare le cicatrici dell’intervento al seno di inizio dicembre. La supermodel il mese scorso si è sottoposta a una doppia mastectomia preventiva. Dopo aver scoperto di avere la mutazione genetica BRCA1 la 38enne originaria di Lodi, che vive a Los Angeles, si è fatta asportare entrambe le mammelle per cercare di minimizzare le possibilità di sviluppare un tumore al seno nei prossimi anni.

Bianca Balti, 38 anni, mostra i segni dell'intervento di mastectomia

Pubblicando una serie di foto in cui appare sul letto senza vestiti, con i segni dell’operazione sul lato del seno esposto verso la macchina fotografica, Bianca ha scritto su Instagram: “New Year, New Me (cats might have 10 lives after all)”. Ovvero in italiano: “Nuovo Anno, Nuova Me (dopotutto i gatti possono avere 10 vite)”.

Bianca mostra per la prima volta le cicatrici dell'operazione

La supermodel sembra felice dopo aver fatto la mastectomia

Durante l’intervento chirurgico la bellezza lombarda ha deciso di far inserire subito delle protesi per riempire le mammelle svuotate del materiale asportato e ottenere così immediatamente il risultato estetico desiderato.