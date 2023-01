Antonino Spinalbese fuori dalla casa del Grande Fratello Vip: il mistero continua

Il concorrente, padre della figlia di Belen, ha lasciato Cinecittà il 31 dicembre

Non ha ancora fatto ritorno nel programma: in molti si stanno domandando cosa sia successo

E’ mistero intorno all’uscita dalla casa del ‘Grande Fratello Vip’ di Antonino Spinalbese. Il 27enne, ex di Belen Rodriguez e padre di sua figlia Luna Marì, ha lasciato il gioco lo scorso 31 dicembre. La produzione ha fatto sapere che doveva fare alcuni approfondimenti di natura sanitaria, ma da allora non si è più saputo niente. In una nota stampa il reality aveva speigato: “Antonino Spinalbese è uscito temporaneamente dalla Casa di Grande Fratello Vip per sottoporsi ad accertamenti medici”.

Antonino Spinalbese, 27 anni, dopo essere uscito dalla Casa non ha ancora fatto rientro

A distanza di due giorni però Antonino non è ancora rientrato. Qualcuno ha provato a fare delle ipotesi. C’è chi si è spinto a dire che potrebbero avergli permesso di trascorrere il Capodanno insieme alla figlia Luna Marì, ma a quanto pare non potrebbe essere così visto che la bambina era in Campania con la madre l’ultimo dell’anno.

Tempo fa Antonino aveva spiegato di avere problemi con una cisti al coccige. Questa è forse la spiegazione più plausibile, sebbene un’assenza tanto prolungata quanto un po’ sospetta per le tempistiche (proprio l’ultimo giorno dell’anno, quando le strutture sanitarie sono al minimo dell’attività) sta continuando ad alimentare i pettegolezzi e le ipotesi più disparate. Dovrebbe comunque rientrare nella Casa nelle prossime ore, forse durante il serale.