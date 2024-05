La giornalista 64enne a ‘E’ Sempre Carta Bianca’ su Rete 4 dice la sua sul rapper

In studio si parla del Pandoro Gate e del ‘pestaggio’ di Cristiano Iovino e lei…

Bianca Berlinguer lo dice senza peli sulla lingua. In studio, a E’ Sempre Carta Bianca, su Rete 4, si parla del Pandoro Gate, che vede Chiara Ferragni indagata, e del ‘pestaggio’ di Cristiano Iovino. La giornalista 64enne dice la sua sul rapper. Parlando del crack dei Ferragnez in tv accusa Fedez di essersene andato quando la moglie ha avuto difficoltà. “L’abbandonata è stata lei”, afferma.

''L'abbandonata è stata lei'': Bianca Berlinguer in tv accusa Fedez di essersene andato quando la moglie ha avuto difficoltà

La discussione prende gli ospiti. In collegamento ci sono Mario Giordano e Selvaggia Lucarelli. Bianca a un certo punto interviene, dopo aver ascoltato le varie tesi su tutto l’accaduto e i fatti. “Mi pare di capire che il prezzo triplicato dei prodotti che sponsorizzava non andava in beneficenza, perché quella in realtà era già stata fatta prima con una cifra prestabilita, ma non dalla Ferragni, ma dalla ditta che produceva il pandoro o le uova di Pasqua”, sottolinea.

“Ma questo loro fenomeno era tutto finto? Perché poi c’è stato il matrimonio, i video del loro quotidiano. Quindi era tutto costruito solo per fare soldi? Io non so se fingessero o fossero una famiglia realmente felice come si rappresentavano in pubblico”, aggiunge la Berlinguer.

La giornalista 64enne a ‘E’ Sempre Carta Bianca’ su Rete 4 dice la sua sul rapper. In studio si parla del Pandoro Gate e del ‘pestaggio’ di Cristiano Iovino con Selvaggia Lucarelli e Mario Giordano

Poi affonda Fedez. “Però una cosa la dico, appena lei è stata in difficoltà lui ha preso e se n’è andato via di casa - afferma Bianca - Scusatemi, ma questo penso. Non per entrare nel merito di vicende, però questo fa un po’ pensare. Eh vabbè però è così. Dopo quindici giorni se ne era già andato a vivere in un’altra casa, quella nuova da 400 metri quadri. In questo momento l’abbandonata è stata lei che era quella che aveva tenuto in piedi questa coppia, questo marchio, questo brand. Tra i due mi è sembrata più attiva lei in questo senso. Lei aveva tenuto tutto in piedi prima che succedessero queste ultime dinamiche”.

La Lucarelli l’ascolta attentamente e concorda su tutto. “Guarda che l’hai riassunta in maniera brutale, ma molto onesta”, replica.