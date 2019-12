Bianca Guaccero sui suoi presunti ritocchini: 'L'unica rifatta al contrario'

Bianca Guaccero a “Detto Fatto” replica a “Striscia la Notizia”. Il tg satirico di Antonio Ricci l’ha inserita nella rubrica “Fatti e rifatti”, lei divertita sui suoi presunti ritocchini fa sapere: “Sono l’unica rifatta al contrario”.

Nel servizio di Striscia la voce narrante di Ezio Greggio diceva: “Prima di aggiudicarsi la fascia pomeridiana, Bianca si aggiudicava la fascia di Miss teenager 1995. Labbra e seno hanno destato dei sospetti. Le labbra sembrano leggermente lievitate. E che dire del seno? Beh, fa il sostenuto: sbagliamo? E’ così orgogliosa che il petto lo gonfia in modo naturale”. Il comico e conduttore alludeva al reggiseno imbottito che la Guaccero ha tolto durante il suo programma su Rai Due.

Bianca Guaccero non rimane in silenzio, pur ringraziando il tg satirico per l’attenzione dimostrata nei suoi confronti, risponde sui suoi presunti ritocchini al seno e alle labbra. “Il servizio era molto carino ed auto ironico - sottolinea la 38enne - E devo dire che la cosa che mi fa sorridere è che io sono l’unica donna che si è rifatta al contrario, cioè che si è ‘tolta’ il seno, lo ha rimpicciolito e le labbra invece sono sempre uguali”.

Bianca è molto ironica e con lo stesso piglio parla anche del flirt con il comico Giampaolo Gambi che le è stato affibbiato sui media nei giorni scorsi: “Per quel che riguarda Gambi, abbiamo una ‘storia’ artistica da un anno e mezzo. Lui è felicemente fidanzato con Oliva Ghezzi. Per cui lasciamolo stare in pace”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/12/2019.