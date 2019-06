Bobo Vieri: 'Sono ingrassato, 10 chili in più: dieta!’. L’ex calciatore mostra a torso nudo la pancia. Ma Costanza Caracciolo lo smaschera e lo fa vedere a tutti mentre continua a mangiare piatti succulenti

Deve perdere almeno 8 chili Bobo Vieri, serve una dieta, ma non resiste alle tentazioni

L’ex bomber sul social: ‘Devo muovermi, fare sport, sono troppo grosso…’

Bobo Vieri è ingrassato. L’ex calciatore 45enne sul social mostra la pancia a torso nudo. Ci scherza su insieme all’amico Andrea Pucci, che lo prende in giro per ‘la gravidanza’ inaspettata. Dice che l’ex bomber è ‘incinto’: aspetta la nascita di Luigi. La gag fa sorridere, però i chili in più Bobo li lamenta davvero e vuole mettersi a dieta seriamente, anche se non resiste alle tentazioni, così la moglie, Costanza Caracciolo, lo smaschera e lo mostra nelle sue Stories mentre mangia… “Sono ingrassato. Devo muovermi, fare sport, sono troppo grosso”, racconta ai follower Bobo Vieri nelle sue IG Stories. La corsa aiuta, ma senza una dieta può fare ben poco. L’ex bomber fa anche vedere il suo ginocchio malandato, con la borsa del ghiaccio sopra, dopo una partita a calcetto e racconta: “Questo è quel che accade quando ti sei operato al ginocchio due volte e giochi con 10 chili in sovrappeso. Peso 104 chilogrammi, devo perdere almeno 8 chili”. Poi aggiunge: “Serve la dieta”. L’ex velina 29enne, mamma di Stella, 7 mesi, però, lo riprende a sorpresa di spalle mentre è accomodato a tavola e scrive ironica: “Ciao dieta!”. Costy lo adora anche ingrassato, è pazza di Bobo Vieri, mostra però la sua debolezza nei confronti del cibo, anche se lui ne è davvero convinto: deve perdere peso e tornare in forma. La sua Summer Cup è alle porte. Tra poco più di un mese prenderà il via da Jesolo, vuole essere un figurino: ci riuscirà?

